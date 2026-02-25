Чи вдасться вирішити питання територій завтра у Женеві: пряма відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський розповів про очікування від чергового раунду переговорів у Женеві щодо завершення війни. Зокрема, він не вважає, що завтра вдасться вирішити проблемне питання територій. Як інформує портал "Коментарі", про це український лідер зауважив на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Завтра відбудеться двостороння зустріч між українською і американською стороною. Вони підготують економічні документи. Паралельно ми працюємо над 20-пунктним планом, гарантіями безпеки і також пакетом процвітання", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що разом із секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умєровим на зустріч відправилася економічна група.

"Під час діалогу вони порушать усі питання, і послідовність того, як зупинити війну", — повідомив Зеленський і додав, що американці прагнуть зупинити війну якомога скоріше.

Президент зауважив, що труднощі зараз не пов’язані з військовою складовою. За словами Зеленського, він вчора порушував це питання із західними партнерами. Генерали на тристронньому рівні, генерали з України, США і Росії говорили, як здійснювати моніторинг припинення вогню, коли це настане. Проте питання досі у підвішеному стані через відсутність політичної волі у Москви. Тому це питання буде знову підніматися з американцями, а також з росіянами вже у березні, якщо така зустріч відбудеться.

За словами президента, також, на порядку денному буде питання обміну полоненими.

"Ось де ми знаходимося, але я не впевнений, що завтра ми матимемо саме результат щодо землі, зокрема, стосовно територій. Тому що це питання, я повторюю знову і знову, — це питання, на мою думку, має виноситися на рівень лідерів", – зазначив Зеленський.

