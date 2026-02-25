Чи вдасться вирішити питання територій завтра у Женеві: пряма відповідь Зеленського

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Володимир Зеленський розповів про очікування від чергового раунду переговорів у Женеві щодо завершення війни. Зокрема, він не вважає, що завтра вдасться вирішити проблемне питання територій. Як інформує портал "Коментарі", про це український лідер зауважив на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Він наголосив, що разом із секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умєровим на зустріч відправилася економічна група.
Президент зауважив, що труднощі зараз не пов’язані з військовою складовою. За словами Зеленського, він вчора порушував це питання із західними партнерами. Генерали на тристронньому рівні, генерали з України, США і Росії говорили, як здійснювати моніторинг припинення вогню, коли це настане. Проте питання досі у підвішеному стані через відсутність політичної волі у Москви. Тому це питання буде знову підніматися з американцями, а також з росіянами вже у березні, якщо така зустріч відбудеться.
За словами президента, також, на порядку денному буде питання обміну полоненими.
