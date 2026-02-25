Зеленський анонсував зустріч, яка може все перевернути: до чого готується Україна

Нова трьохстороння зустріч України, Росії та США, як очікується, відбудеться на початку березня. Водночас завтра відбудуться переговори представників Києва та Вашингтона. Як інформує портал "Коментарі", про це розповів президент України Володимир Зеленський, реагуючи на запитання представників мас-медіа.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер повідомив, що голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров 25 лютого проведе двосторонню зустріч з американськими переговорниками. Зокрема, зі спецпредставником Стівом Віткоффом, радником Джерардом Кушнером, а також із міністром економіки Скоттом Бессентом.

