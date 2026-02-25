logo

Зеленский анонсировал встречу, которая может все перевернуть: к чему готовится Украина
Зеленский анонсировал встречу, которая может все перевернуть: к чему готовится Украина

Встреча с россиянами переносится на март, поэтому пока переговоры состоятся только при участии США и Украины

25 февраля 2026, 11:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новая трехсторонняя встреча Украины, России и США, как ожидается, состоится в начале марта. В то же время, завтра состоятся переговоры представителей Киева и Вашингтона. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на вопросы представителей масс-медиа.

Зеленский анонсировал встречу, которая может все перевернуть: к чему готовится Украина

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер сообщил, что глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров 25 февраля проведет двустороннюю встречу с американскими переговорщиками. В частности, со спецпредставителем Стивом Виткоффом, советником Джерардом Кушнером, а также с министром экономики Скоттом Бессентом.

Читайте на портале "Комментарии" — ежегодное послание Трампа к Конгрессу четко продемонстрировало – внешняя политика отходит на второй план. Бегущее упоминание об Украине – это не выход из переговоров. О Китае и Индии, Трамп даже не упомянул. Дело в том, что на международном поле у Трампа практически нет козырей. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на постоянное давление на фронте и массированные удары по энергетике, Украина не сломалась и сохраняет стратегическую устойчивость. Россия же погрязла в войне на истощение и после захвата Авдеевки не смогла взять ни одного большого города. Об этом пишет профессор Городского колледжа Нью-Йорка и научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Мэнон.

В начале вторжения многие эксперты прогнозировали скорый крах Украины. РФ имела кратное преимущество по населению, экономике и вооружениям. В Кремле, включая Владимира Путина, рассчитывали на капитуляцию Киева. Даже разведки США и Великобритании ожидали стремительного успеха Москвы.




