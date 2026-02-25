Зеленский анонсировал встречу, которая может все перевернуть: к чему готовится Украина

Новая трехсторонняя встреча Украины, России и США, как ожидается, состоится в начале марта. В то же время, завтра состоятся переговоры представителей Киева и Вашингтона. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на вопросы представителей масс-медиа.

Украинский лидер сообщил, что глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров 25 февраля проведет двустороннюю встречу с американскими переговорщиками. В частности, со спецпредставителем Стивом Виткоффом, советником Джерардом Кушнером, а также с министром экономики Скоттом Бессентом.

