Такого раніше не було: чи справді Путін почав розуміти, що генерали йому брешуть
Такого раніше не було: чи справді Путін почав розуміти, що генерали йому брешуть

Після Авдіївки - жодного великого міста. Професор Раджан Менон пояснив у The Guardian, чому прогнози швидкої поразки Києва провалилися

25 лютого 2026, 11:26
Кравцев Сергей

Попри постійний тиск на фронті та масовані удари по енергетиці, Україна не зламалася й зберігає стратегічну стійкість. Натомість Росія загрузла у війні на виснаження й після захоплення Авдіївки не спромоглася взяти жодного великого міста. Про це пише професор Міського коледжу Нью-Йорка та науковий співробітник Колумбійського університету Раджан Менон.

Такого раніше не було: чи справді Путін почав розуміти, що генерали йому брешуть

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

На початку вторгнення багато експертів прогнозували швидкий крах України. РФ мала кратну перевагу за населенням, економікою та озброєннями. У Кремлі, включно з Володимиром Путіним, розраховували на капітуляцію Києва. Навіть розвідки США і Великої Британії очікували стрімкого успіху Москви.

Втім, моральна стійкість українців і технологічна адаптація змінили хід війни. За оцінками, втрати РФ сягають понад мільйона осіб, а тисячі одиниць техніки знищені або пошкоджені. Водночас дрони стали ключовою зброєю – вони спричиняють до 70% втрат і фактично унеможливлюють масштабні прориви бронетехніки.

Україна активно б’є по тилу противника: морські безпілотники й ракети змусили Чорноморський флот РФ відступити з Криму, а удари по НПЗ та складах підірвали логістику. Попри чисельну перевагу та вербування іноземців, Росія просувається повільно – інколи лише на десятки метрів на добу.

Менон зауважує: Москва досі не досягла стратегічних цілей і контролює повністю лише Луганщину. Попри втому від війни, більшість українців не підтримують передачу територій в обмін на мир. Україна продовжує боротьбу – і саме це, схоже, руйнує початкові плани Кремля.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ, у Києві було підписано спільну заяву України та лідерів країн формату NB8 – Північної Європи та Балтії. Документ оприлюднено на сайті Офісу президента України.




Джерело: https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/feb/25/world-ukraine-vladimir-putin-geopolitical-conflict-donald-trump
