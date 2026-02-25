logo_ukra

Росії вказали на її місце: якою важливою підтримкою заручилася Україна

NB8 оголосили про €12,5 млрд військової допомоги і попередили: світ не може узаконити агресію Росії

25 лютого 2026, 08:41
24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ, у Києві було підписано спільну заяву України та лідерів країн формату NB8 – Північної Європи та Балтії. Документ оприлюднено на сайті Офісу президента України.

Росії вказали на її місце: якою важливою підтримкою заручилася Україна

Саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії. Фото: сайт Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський разом із керівниками Естонії, Данії, Ісландії, Латвії, Норвегії, Швеції, а також президентами Фінляндії та Литви різко засудили російську агресію та закликали Москву до припинення вогню.

При цьому партнери наголосили: будь-яка майбутня мирна угода має ґрунтуватися виключно на міжнародному праві і не може заохочувати зміну кордонів силою.

У заяві наголошується, що справедливий та стійкий мир неможливий без надійних та юридично зобов'язувальних гарантій безпеки для України. На думку лідерів, саме такі механізми здатні запобігти новій хвилі агресії та забезпечити стабільність у Європі.

Країни NB8 підтвердили, що у 2026 році направлять Україні близько 12,5 млрд євро військової допомоги. Додатково не менше 918 млн. євро передбачено на підтримку енергетики – постачання ресурсів, а також захист та відновлення інфраструктури.

Окремо сторони домовилися поглиблювати оборонну співпрацю, включаючи спільне виробництво озброєнь із залученням європейських фінансових інструментів. Крім того, партнери підтримають створення міжнародного компенсаційного механізму та спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Таким чином, Київ отримав не лише фінансові гарантії, а й чіткий політичний сигнал: північ Європи залишається на боці України.

Читайте також на порталі "Коментарі" – п'ятий рік війни розпочинається не за планом Кремля: в Інституті вивчення війни розповіли, що сталося.




Джерело: https://president.gov.ua/news/spilna-zayava-lideriv-ukrayini-ta-krayin-pivnichnoyi-yevropi-103077
