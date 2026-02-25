Пятый год войны начинается не по плану Кремля: в США рассказали, что произошло

Пятый год полномасштабного вторжения начинается для Москвы с неприятных сигналов. Об этом говорится в новом отчёте Институт изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики подчеркивают: недавние успехи ВСУ опровергают тезис Кремля о "неизбежной победе" России и бесперспективности сопротивления Украины.

С середины декабря 2025 года украинские силы провели серию контратак в районе Купянска. За две недели – с 11 по 25 декабря – ВСУ освободили не менее 183 кв. км и вытеснили российские подразделения из ряда населённых пунктов. С тех пор Украина удерживает позиции, несмотря на попытки РФ вернуть утраченные территории.

В феврале 2026 года украинские военные добились продвижения на направлениях Новопавловки, Александровки и Гуляйполя. В целом за месяц освобождено около 200 кв. км, при потерях 35 кв. км – чистый прирост составил 165 кв. км.

Эксперты отмечают: эти успехи вряд ли перерастут в масштабное наступление, а Россия, вероятно, стабилизирует фронт перед своей весенне-летней кампанией 2026 года. Однако украинские удары уже сорвали подготовку к ней – российским войскам сначала придётся восстанавливать оборону и возвращать утраченные позиции, неся дополнительные потери.

Часть проблем РФ связана со сбоями в управлении и связи. По данным ISW, ограничения в использовании систем спутниковой связи и даже внутренние решения Москвы по контролю информационного пространства негативно повлияли на координацию российских подразделений.

Главный вывод аналитиков: фронт остаётся динамичным, но у России нет гарантированного преимущества. Война не развивается по сценарию, в котором время автоматически играет на стороне Кремля.

