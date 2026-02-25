П'ятий рік війни починається не за планом Кремля: у США розповіли, що сталося

П'ятий рік повномасштабного вторгнення починається для Москви з неприємних сигналів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Американські аналітики наголошують: нещодавні успіхи ЗСУ спростовують тезу Кремля про "неминучу перемогу" Росії та безперспективність опору України.

Із середини грудня 2025 року українські сили провели серію контратак у районі Куп'янська. За два тижні – з 11 по 25 грудня – ЗСУ звільнили не менше 183 кв. км і витіснили російські підрозділи із низки населених пунктів. З того часу Україна утримує позиції, незважаючи на спроби РФ повернути втрачені території.

У лютому 2026 року українські військові досягли просування на напрямках Новопавлівки, Олександрівки та Гуляйполя. Загалом за місяць звільнено близько 200 кв. км, за втрат 35 кв. км – чистий приріст становив 165 кв. км.

Експерти відзначають: ці успіхи навряд чи переростуть у масштабний наступ, а Росія, ймовірно, стабілізує фронт перед весняно-літньою кампанією 2026 року. Проте українські удари вже зірвали підготовку до неї – російським військам спочатку доведеться відновлювати оборону та повертати втрачені позиції, зазнаючи додаткових втрат.

Частина проблем РФ пов'язана зі збоями в управлінні та зв'язку. За даними ISW, обмеження використання систем супутникового зв'язку і навіть внутрішні рішення Москви щодо контролю інформаційного простору негативно вплинули на координацію російських підрозділів.

Головний висновок аналітиків: фронт залишається динамічним, але Росія не має гарантованої переваги. Війна не розвивається за сценарієм, у якому час автоматично грає за Кремля.

Читайте також на порталі "Коментарі" – Україна ніколи не погодиться на територіальні поступки Росії. Таку заяву зробила заступник Міністра оборони України Мар'яна Беца під час засідання Ради Безпеки ООН.



