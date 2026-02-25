Согласится ли Украина на территориальные уступки, ради мира: в ООН сделали важное заявление

Рубрики
Кравцев Сергей
Украина никогда не согласится на территориальные уступки России. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Марьяна Беца во время заседания Совета Безопасности ООН.
ООН. Фото: из открытых источников
При этом она подчеркнула, что россияне и ее пособники не остановятся. Ведь РФ чувствует безнаказанность. Москва до сих пор не понесла должных последствий за свои злодеяния, утверждает Беца.
Она добавила, что несмотря на мирные усилия США и европейских партнеров, Россия и в дальнейшем продолжает использовать переговоры для прикрытия войны.
Она добавила, что целью Украины является "всеобъемлющий, справедливый и длительный мир, основанный на Уставе ООН и международном праве".
В то же время Беца отметила, что "каждое государство должно быть уверено, что его суверенитет соблюдается, народ находится в безопасности, а агрессия наказывается".
