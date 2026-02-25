logo

Главная Новости Общество Война с Россией Согласится ли Украина на территориальные уступки, ради мира: в ООН сделали важное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Согласится ли Украина на территориальные уступки, ради мира: в ООН сделали важное заявление

Замминистра обороны Беца в Совбезе ООН заявила, что Украина никогда не согласится на территориальные уступки

25 февраля 2026, 06:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина никогда не согласится на территориальные уступки России. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Марьяна Беца во время заседания Совета Безопасности ООН.

Согласится ли Украина на территориальные уступки, ради мира: в ООН сделали важное заявление

ООН. Фото: из открытых источников

"Мы никогда не признаем оккупацию. Мы никогда не согласимся на территориальные уступки. Мы никогда не уступим свою свободу", – отметила замминистра.

При этом она подчеркнула, что россияне и ее пособники не остановятся. Ведь РФ чувствует безнаказанность. Москва до сих пор не понесла должных последствий за свои злодеяния, утверждает Беца.

Она добавила, что несмотря на мирные усилия США и европейских партнеров, Россия и в дальнейшем продолжает использовать переговоры для прикрытия войны.

"Кремль настаивает на том, чтобы Украина ушла со своей суверенной территории, чтобы дать возможность России оккупировать ее... Суверенитет и территориальная целостность государства — основополагающие принципы Устава ООН", – говорится в сообщении замминистра.

Она добавила, что целью Украины является "всеобъемлющий, справедливый и длительный мир, основанный на Уставе ООН и международном праве".

В то же время Беца отметила, что "каждое государство должно быть уверено, что его суверенитет соблюдается, народ находится в безопасности, а агрессия наказывается".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин требует даже тех территорий, которые не может захватить его армия. Россия потратила на войну триллион долларов и потеряла более миллиона солдат. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Также издание "Комментарии" сообщало – во вторник, 24 февраля 2026 года, исполнилось уже ровно 4 года после начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Глава украинского государства Владимир Зеленский обратился к соотечественникам с мощным посланием, а эксперты поделились с изданием "Комментарии" главными выводами и прогнозами, когда позади четыре года открытого вторжения.




Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4095219-beca-v-radbezi-oon-mi-nikoli-ne-pogodimosa-na-teritorialni-postupki.html
