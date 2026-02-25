Согласится ли Украина на территориальные уступки, ради мира: в ООН сделали важное заявление

Украина никогда не согласится на территориальные уступки России. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Марьяна Беца во время заседания Совета Безопасности ООН.

ООН. Фото: из открытых источников

"Мы никогда не признаем оккупацию. Мы никогда не согласимся на территориальные уступки. Мы никогда не уступим свою свободу", – отметила замминистра.

При этом она подчеркнула, что россияне и ее пособники не остановятся. Ведь РФ чувствует безнаказанность. Москва до сих пор не понесла должных последствий за свои злодеяния, утверждает Беца.

Она добавила, что несмотря на мирные усилия США и европейских партнеров, Россия и в дальнейшем продолжает использовать переговоры для прикрытия войны.

"Кремль настаивает на том, чтобы Украина ушла со своей суверенной территории, чтобы дать возможность России оккупировать ее... Суверенитет и территориальная целостность государства — основополагающие принципы Устава ООН", – говорится в сообщении замминистра.

Она добавила, что целью Украины является "всеобъемлющий, справедливый и длительный мир, основанный на Уставе ООН и международном праве".

В то же время Беца отметила, что "каждое государство должно быть уверено, что его суверенитет соблюдается, народ находится в безопасности, а агрессия наказывается".

