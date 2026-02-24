Четыре года большой войны: кем стала Украина после 24 февраля и что впереди

Во вторник, 24 февраля 2024 года, исполняется уже ровно 4 года после начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Глава украинского государства Владимир Зеленский обратился к соотечественникам с мощным посланием, а эксперты поделились с изданием "Комментарии" главными выводами и прогнозами, когда позади четыре года открытого вторжения.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Важная заслуга не только политиков, но и обычных граждан

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что основные выводы, которые напрашиваются за эти годы, это, в первую очередь, то, что в единстве мы значительно сильнее.

"Для многих стало удивлением, что Украина перед лицом войны смогла политически объединиться. И это оказалось достаточно длительным процессом, но мы видим, что в последнее время некоторые политические баталии, определенная активизация все же начинается. Важно, чтобы во время каких-либо внутриполитических процессов перед лицом общих вызовов политики не теряли связь с реальностью и больше фокусировались на этих вызовах, а не на внутренней борьбе. Также, как отмечал президент в своей речи, сохранение государственности действительно является важным аспектом достижений, более того, жизнеспособности государства. Поэтому благодаря сохранению и работе многих государственных органов, в том числе парламента, института президентства, удалось удержать ситуацию, потому что на самом деле в моменты какой-то дестабилизации всегда происходят разрушительные процессы, на которые, конечно же, рассчитывал враг. Здесь важна заслуга не только политиков, но и обычных граждан. Каждый украинец на своем месте приложил усилия в общую корзину народного сопротивления. Это достаточно важные месседжи, которые, может показаться, мы уже слышали неоднократно, но нужно не забывать, что мы имеем, потому что, когда мы это теряем, начинаем это гораздо больше уважать, ценить и обращать на это внимание", – отметила эксперт.

Что касается прогнозов, то Александра Решмедилова говорит, что действительно продолжительность войны затягивается. Поэтому мы все вынуждены рассчитывать на свои силы, поэтапно дозировать, стабильно двигаться, не истощая полностью себя до конца.

"Должен быть постоянный резерв и подготовка. Мне кажется, что дисциплина и внутреннее осознание не только угрозы врага, но и внутреннее экзистенциальное – кто мы и куда двигаемся – это все для Украины стало очень важным. Эти моменты самоидентификации, самоопределения, самоосознания как раз и формируют и политическую нацию в целом, и государство. Все это передается следующим поколениям, ведь следует сказать, что даже молодежь все это осознает. Без преувеличения можно сказать, что молодым людям все это передается не только с молоком матери, но и кровью, понимая потери, которые несет наша страна. И эта цена, которую мы платим, очень тяжела. Поэтому 24 февраля – непростой день для каждого украинца. Это еще и день внутреннего погружения в некоторые воспоминания и размышления. Все это продлится еще долго. Поэтому этот урок нужно не просто запомнить, а усвоить", – констатировала собеседница портала "Комментарии".

Четыре года войны – это потери, истощение и боль, но это тоже – взросление нации.

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко отметил, что четыре года назад мы проснулись в другой реальности. Сегодня же можем честно ответить: кем мы были 24.02.2022 и кем стали теперь?

"Кем мы были – и кем стали? 24 февраля 2022 года мы были нацией, которая еще сомневалась. Сомнения в собственной силе. Сомнения в способности выстоять. Сомнения в том, что "это возможно". Сегодня этих сомнений нет. "Мы были нацией – и мы остаемся нацией… До 24 февраля 2022 мы еще где-то в глубине души в этом сомневались. Сегодня этого сомнения нет", – говорит историк Ярослав Грицак. За эти четыре года мы узнали о себе главное: мы способны держать удар; мы способны самоорганизовываться; мы способны воевать и работать одновременно; мы способны не сломаться. Мы заново открыли собственную страну – и себя в ней", – отметил эксперт.

По его словам, война сняла розовые очки, но и дала повод для благодарности. Мы увидели, что декларации поддержки не равны реальной поддержке. Но также увидели, кто встал рядом без колебаний.

Неоценимую роль сыграли страны Северной Европы и Балтии – Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия. Принципиальную позицию заняли Германия и Великобритания. Даже географически далекие Япония и Австралия продемонстрировали солидарность не словами, а решениями. Это была поддержка, формировавшая новую архитектуру доверия. Отдельно – о Соединенных Штатах. В первые два года войны роль Соединенных Штатов Америки была определяющей. Военная помощь, финансовая поддержка, дипломатическая мобилизация союзников – без этого Украина не смогла удержать фронт в 2022–2023 годах. Но после прихода к власти администрации Дональда Трампа, роль США драматически изменилась. Нерешительность, попытки перезапустить диалог с Кремлем, сигналы о возможности договоренностей за счет Украины – все это воспринималось как подыгрыш Владимиру Путину. Мы узнали главное: партнерство – это не константа. Военная действительность жестко зависит от внутренней политики союзников. Поддержка важна. Но субъектность – важнее", – заметил аналитик.

Он продолжает, мы также узнали многое о враге. Мы увидели его настоящим. Не "братский народ". Не "геополитический оппонент". А государство, которое системно уничтожает гражданские города, воюет против украинской идентичности и ставит имперский реванш выше человеческой жизни.

"И еще один урок – врага нельзя недооценивать. Он способен мобилизовать большие ресурсы. Он готов воевать долго. Он не опасается эскалации. Иллюзии опасны. Самоуверенность – еще более опасная. Трезвость, стратегия и долгая выдержка – вот что нужно Украине.

"Четыре года войны – это потери, истощение и боль, но это тоже – взросление нации. Мы больше не ищем, кто решит нас. Мы знаем цену свободы. И еще одно, что нужно сказать прямо: Украина должна победить Россию. Не из мести. Не по ненависти. А потому что это историческая миссия украинского народа. Поражение означало бы утрату государственности, субъектности и права на будущее. Победа – это не только территории. Это об окончательном утверждении Украины как независимой политической нации", – подытожил Юрий Гаврилечко.

