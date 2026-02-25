logo_ukra

Чи погодиться Україна на територіальні поступки заради миру: в ООН зробили важливу заяву
НОВИНИ

Чи погодиться Україна на територіальні поступки заради миру: в ООН зробили важливу заяву

Заступник міністра оборони Беца в Раді безпеки ООН заявила, що Україна ніколи не погодиться на територіальні поступки

25 лютого 2026, 06:57
Автор:
Кравцев Сергей

Україна ніколи не погодиться на територіальні поступки Росії. Таку заяву зробила заступник Міністра оборони України Мар'яна Беца під час засідання Ради Безпеки ООН.

Чи погодиться Україна на територіальні поступки заради миру: в ООН зробили важливу заяву

ООН. Фото: з відкритих джерел

"Ми ніколи не визнаємо окупацію. Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки. Ми ніколи не поступимося своєю свободою", — зазначила заступник міністра.

При цьому вона наголосила, що росіяни та її посібники не зупиняться. Адже РФ відчуває безкарність. Москва досі не зазнала належних наслідків за свої злочини, стверджує Беца.

Вона додала, що незважаючи на мирні зусилля США та європейських партнерів, Росія й надалі продовжує використовувати переговори для прикриття війни.

"Кремль наполягає на тому, щоб Україна пішла зі своєї суверенної території, щоб дати можливість Росії окупувати її... Суверенітет та територіальна цілісність держави – основоположні принципи Статуту ООН", – йдеться у повідомленні заступника міністра.

Вона додала, що метою України є "всеосяжний, справедливий та тривалий світ, що ґрунтується на Статуті ООН та міжнародному праві".

Водночас Беца зазначила, що "кожна держава має бути впевнена, що її суверенітет дотримується, народ перебуває у безпеці, а агресія карається".

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін вимагає навіть тих територій, які не може захопити його армія. Росія витратила на війну трильйон доларів і втратила понад мільйон солдатів. Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у вівторок, 24 лютого 2026 року, виповнилося вже 4 роки після початку широкомасштабної російської агресії проти України. Глава української держави Володимир Зеленський звернувся до співвітчизників із потужним посланням, а експерти поділилися з виданням "Коментарі" головними висновками та прогнозами, коли за чотири роки відкритого вторгнення.




Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4095219-beca-v-radbezi-oon-mi-nikoli-ne-pogodimosa-na-teritorialni-postupki.html
