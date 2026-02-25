Чи погодиться Україна на територіальні поступки заради миру: в ООН зробили важливу заяву

Україна ніколи не погодиться на територіальні поступки Росії. Таку заяву зробила заступник Міністра оборони України Мар'яна Беца під час засідання Ради Безпеки ООН.

ООН. Фото: з відкритих джерел

"Ми ніколи не визнаємо окупацію. Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки. Ми ніколи не поступимося своєю свободою", — зазначила заступник міністра.

При цьому вона наголосила, що росіяни та її посібники не зупиняться. Адже РФ відчуває безкарність. Москва досі не зазнала належних наслідків за свої злочини, стверджує Беца.

Вона додала, що незважаючи на мирні зусилля США та європейських партнерів, Росія й надалі продовжує використовувати переговори для прикриття війни.

"Кремль наполягає на тому, щоб Україна пішла зі своєї суверенної території, щоб дати можливість Росії окупувати її... Суверенітет та територіальна цілісність держави – основоположні принципи Статуту ООН", – йдеться у повідомленні заступника міністра.

Вона додала, що метою України є "всеосяжний, справедливий та тривалий світ, що ґрунтується на Статуті ООН та міжнародному праві".

Водночас Беца зазначила, що "кожна держава має бути впевнена, що її суверенітет дотримується, народ перебуває у безпеці, а агресія карається".

