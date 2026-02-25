Чи погодиться Україна на територіальні поступки заради миру: в ООН зробили важливу заяву

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україна ніколи не погодиться на територіальні поступки Росії. Таку заяву зробила заступник Міністра оборони України Мар'яна Беца під час засідання Ради Безпеки ООН.
ООН. Фото: з відкритих джерел
При цьому вона наголосила, що росіяни та її посібники не зупиняться. Адже РФ відчуває безкарність. Москва досі не зазнала належних наслідків за свої злочини, стверджує Беца.
Вона додала, що незважаючи на мирні зусилля США та європейських партнерів, Росія й надалі продовжує використовувати переговори для прикриття війни.
Вона додала, що метою України є "всеосяжний, справедливий та тривалий світ, що ґрунтується на Статуті ООН та міжнародному праві".
Водночас Беца зазначила, що "кожна держава має бути впевнена, що її суверенітет дотримується, народ перебуває у безпеці, а агресія карається".
Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін вимагає навіть тих територій, які не може захопити його армія. Росія витратила на війну трильйон доларів і втратила понад мільйон солдатів. Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у вівторок, 24 лютого 2026 року, виповнилося вже 4 роки після початку широкомасштабної російської агресії проти України. Глава української держави Володимир Зеленський звернувся до співвітчизників із потужним посланням, а експерти поділилися з виданням "Коментарі" головними висновками та прогнозами, коли за чотири роки відкритого вторгнення.