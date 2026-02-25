России указали на ее место: какой важной поддержкой заручилась Украина

24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ, в Киеве было подписано совместное заявление Украины и лидеров стран формата NB8 – Северной Европы и Балтии. Документ обнародован на сайте Офиса президента Украины.

Саммит Украина – страны Северной Европы и Балтии. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский вместе с руководителями Эстонии, Дании, Исландии, Латвии, Норвегии, Швеции, а также президентами Финляндии и Литвы резко осудили российскую агрессию и призвали Москву к прекращению огня.

При этом партнеры подчеркнули: любое будущее мирное соглашение должно основываться исключительно на международном праве и не может поощрять изменение границ силой.

В заявлении отмечается, что справедливый и устойчивый мир невозможен без надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины. По мнению лидеров, именно такие механизмы способны предотвратить новую волну агрессии и обеспечить стабильность в Европе.

Страны NB8 подтвердили, что в 2026 году направят Украине около 12,5 млрд евро военной помощи. Дополнительно не менее 918 млн евро предусмотрено на поддержку энергетики – поставки ресурсов, а также защиту и восстановление инфраструктуры.

Отдельно стороны договорились углублять оборонное сотрудничество, включая совместное производство вооружений с привлечением европейских финансовых инструментов. Кроме того, партнеры поддержат создание международного компенсационного механизма и специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Таким образом, Киев получил не только финансовые гарантии, но и четкий политический сигнал: север Европы остается на стороне Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — пятый год войны начинается не по плану Кремля: в Институте изучения войны рассказали, что произошло.



