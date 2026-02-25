logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события России указали на ее место: какой важной поддержкой заручилась Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

России указали на ее место: какой важной поддержкой заручилась Украина

NB8 объявили о €12,5 млрд военной помощи и предупредили: мир не может узаконить агрессию России

25 февраля 2026, 08:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ, в Киеве было подписано совместное заявление Украины и лидеров стран формата NB8 – Северной Европы и Балтии. Документ обнародован на сайте Офиса президента Украины.

России указали на ее место: какой важной поддержкой заручилась Украина

Саммит Украина – страны Северной Европы и Балтии. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский вместе с руководителями Эстонии, Дании, Исландии, Латвии, Норвегии, Швеции, а также президентами Финляндии и Литвы резко осудили российскую агрессию и призвали Москву к прекращению огня. 

При этом партнеры подчеркнули: любое будущее мирное соглашение должно основываться исключительно на международном праве и не может поощрять изменение границ силой.

В заявлении отмечается, что справедливый и устойчивый мир невозможен без надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины. По мнению лидеров, именно такие механизмы способны предотвратить новую волну агрессии и обеспечить стабильность в Европе.

Страны NB8 подтвердили, что в 2026 году направят Украине около 12,5 млрд евро военной помощи. Дополнительно не менее 918 млн евро предусмотрено на поддержку энергетики – поставки ресурсов, а также защиту и восстановление инфраструктуры.

Отдельно стороны договорились углублять оборонное сотрудничество, включая совместное производство вооружений с привлечением европейских финансовых инструментов. Кроме того, партнеры поддержат создание международного компенсационного механизма и специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Таким образом, Киев получил не только финансовые гарантии, но и четкий политический сигнал: север Европы остается на стороне Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — пятый год войны начинается не по плану Кремля: в Институте изучения войны рассказали, что произошло.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://president.gov.ua/news/spilna-zayava-lideriv-ukrayini-ta-krayin-pivnichnoyi-yevropi-103077
Теги:

Новости

Все новости