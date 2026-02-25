Несмотря на постоянное давление на фронте и массированные удары по энергетике, Украина не сломалась и сохраняет стратегическую устойчивость. Россия же погрязла в войне на истощение и после захвата Авдеевки не смогла взять ни одного большого города. Об этом пишет профессор Городского колледжа Нью-Йорка и научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Мэнон.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В начале вторжения многие эксперты прогнозировали скорый крах Украины. РФ имела кратное преимущество по населению, экономике и вооружениям. В Кремле, включая Владимира Путина, рассчитывали на капитуляцию Киева. Даже разведки США и Великобритании ожидали стремительного успеха Москвы.

Впрочем, нравственная устойчивость украинцев и технологическая адаптация изменили ход войны. По оценкам, потери РФ составляют более миллиона человек, а тысячи единиц техники уничтожены или повреждены. В то же время дроны стали ключевым оружием – они наносят до 70% потерь и фактически делают невозможным масштабные прорывы бронетехники.

Украина активно бьет по тылу противника: морские беспилотники и ракеты вынудили Черноморский флот РФ отступить из Крыма, а удары по НПЗ и составам взорвали логистику. Несмотря на численное преимущество и вербовку иностранцев, Россия продвигается медленно – иногда всего на десятки метров в сутки.

Менон отмечает: Москва до сих пор не достигла стратегических целей и контролирует полностью только Луганщину. Несмотря на усталость от войны, большинство украинцев не поддерживают передачу территорий в обмен на мир. Украина продолжает борьбу – и именно это, похоже, рушит первоначальные планы Кремля.

