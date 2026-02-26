Що змінилося: у США розповіли, чи готовий Кремль до реальних переговорів про припинення війни

Росія, як і раніше, не зацікавлена у реальних мирних переговорах та готується до довгої війни проти України. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), заснованому на даних інсайдерів із російських владних кіл.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Джерело, близьке до МЗС РФ, повідомило опозиційному виданню Verstka, що позиція Москви "взагалі не змінилася" і Росія, як і раніше, має намір досягти всіх заявлених цілей. У Кремлі, за даними співрозмовників, вважають за нерозв'язні ключові розбіжності – зокрема, вимога визнання анексованих територій та заборони на присутність сил НАТО в Україні.

Близькі до партії Єдина Росія політтехнологи стверджують, що до виборів до Держдуми у вересні 2026 року готується окремий "військовий порядок денний". Усередині партії, за їхніми словами, ніхто всерйоз не очікує на завершення війни, тому сценарії швидкої політичної перебудови навіть не розглядаються.

Крім того, Кремль, як зазначають джерела, свідомо затягує процес переговорів. Формально беручи участь у діалозі, Москва використовує його як інструмент стримування небажаної ескалації та виграшу часу для покращення позицій на фронті.

В ISW наголошують: Росія прагне не компромісу, а військових досягнень, а переговори розглядає лише як тактичний ресурс.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. У переговорах також взяли участь представники американського лідера — Стів Уіткофф та Джаред Кушнер. Головною темою обговорення стала координація зусиль завершення війни.

Глава держави висловив подяку американській стороні за активне залучення до переговорного процесу та особливо наголосив на важливості оборонної підтримки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи вдасться вирішити питання територій у Женеві: пряма відповідь Зеленського.



