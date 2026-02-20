Сколько еще сможем удерживать Покровск и Мирноград: действительно ли резко ухудшилась ситуация

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россия усиливает давление на востоке Украины, в частности, продолжается битва за Покровск и Мирноград. Действительно ли резко ухудшилась ситуация? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире телемарафона, что в Покровске и Мирнограде Донецкой области зона контроля россиян увеличивается, а на незначительной территории находятся Силы обороны Украины.
Эксперт отметил, что постепенно мы теряем эти два города.
При этом он добавил, что эта ситуация может продолжаться месяц и больше, потому что "враг подминает эти два города".
По его словам, риск окружения есть и был раньше.
Говоря о возможности захвата Покровска и Миргорода, Попович отметил, что если бы это произошло более года назад, то было бы хуже. Сейчас задача уже выполнена – российские войска обескровлены, бои еще продолжаются.
Военный эксперт Владислав Селезнев предупреждает о резком ухудшении ситуации для Сил обороны Украины на Покровском направлении.
По его словам, из-за проблем с логистикой удерживать позиции в Покровске и Мирнограде становится все сложнее, а риск потери контроля над этими городами растет с каждым днем.
Эксперт отметил, ключевой проблемой для украинских подразделений остается отсутствие стабильного довольствия.
Эксперт пояснил, что российские войска взяли под контроль села Родинское и Гришино, из-за чего украинские подразделения фактически оказались без нормальной логистики.
По мнению Селезнева, в ближайшее время Силы обороны могут перейти к маневровой обороне и арьергардным боям с постепенным отводом подразделений из этого района.
Читайте также на портале "Комментарии" - Россия готовит страшный удар по энергетике: разведка Британии раскрыла детали