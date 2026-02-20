Сколько еще сможем удерживать Покровск и Мирноград: действительно ли резко ухудшилась ситуация

Россия усиливает давление на востоке Украины, в частности, продолжается битва за Покровск и Мирноград. Действительно ли резко ухудшилась ситуация? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Сейчас на незначительной территории Покровска и Мирнограда находятся наши войска

Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире телемарафона, что в Покровске и Мирнограде Донецкой области зона контроля россиян увеличивается, а на незначительной территории находятся Силы обороны Украины.

Эксперт отметил, что постепенно мы теряем эти два города.

"Россияне все больше давят. Серая зона уменьшается, а красная зона — зона контроля россиян, все увеличивается. Сейчас на незначительной территории Покровска и Мирнограда находятся наши войска", — сказал Попович.

При этом он добавил, что эта ситуация может продолжаться месяц и больше, потому что "враг подминает эти два города".

По его словам, риск окружения есть и был раньше.

"Сейчас в Гришином и Родинском продолжаются бои. Был подтвержден захват врагом Ровно — это поселок вблизи Мирнограда. И это означает, что враг пытается давить на логистику и обходить по флангам — Родинское и Гришино. Это как раз о флангах", — отметил эксперт.

Говоря о возможности захвата Покровска и Миргорода, Попович отметил, что если бы это произошло более года назад, то было бы хуже. Сейчас задача уже выполнена – российские войска обескровлены, бои еще продолжаются.

Вопрос потери контроля над Покровском и Мирноградом – это вопрос нескольких недель

Военный эксперт Владислав Селезнев предупреждает о резком ухудшении ситуации для Сил обороны Украины на Покровском направлении.

По его словам, из-за проблем с логистикой удерживать позиции в Покровске и Мирнограде становится все сложнее, а риск потери контроля над этими городами растет с каждым днем.

Эксперт отметил, ключевой проблемой для украинских подразделений остается отсутствие стабильного довольствия.

"Вопрос потери контроля над Покровском и Мирноградом, над теми небольшими участками, которые до сих пор находятся под нашим контролем, — это вопрос нескольких недель. Возможно, это произойдет даже раньше. Ситуация для нас там крайне неблагоприятная", — отметил Селезнев.

Эксперт пояснил, что российские войска взяли под контроль села Родинское и Гришино, из-за чего украинские подразделения фактически оказались без нормальной логистики.

"У нас нет возможности обеспечить всем необходимым нашу группировку, которая действует в северных и северо-восточных микрорайонах Покровска и северо-западных пригородах Мирнограда. Нет логистики – нет ресурсов для стабильной обороны", — подчеркнул эксперт.

По мнению Селезнева, в ближайшее время Силы обороны могут перейти к маневровой обороне и арьергардным боям с постепенным отводом подразделений из этого района.

"Вероятнее всего, в ближайшие дни мы будем видеть маневровую оборону и арьергардные бои, связанные с отводом наших сил и средств с этого участка фронта", — отметил эксперт.

