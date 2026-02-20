Скільки ще зможемо утримувати Покровськ та Мирноград: чи справді різко погіршилася ситуація

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Росія посилює тиск на сході України, зокрема триває битва за Покровськ та Мирноград. Чи справді різко погіршилася ситуація? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі телемарафону, що у Покровську та Мирнограді Донецької області зона контролю росіян збільшується, а на незначній території знаходяться Сили оборони України.
Експерт зазначив, що поступово ми втрачаємо ці два міста.
При цьому він додав, що ця ситуація може тривати місяць і більше, тому що "ворог підминає ці два міста".
За його словами, ризик оточення є і був раніше.
Говорячи про можливість захоплення Покровська та Миргорода, Попович зазначив, що якби це сталося понад рік тому, то було б гірше. Наразі завдання вже виконане – російські війська знекровлені, бої ще тривають.
Військовий експерт Владислав Селезньов попереджає про різке погіршення ситуації для сил оборони України на Покровському напрямку.
За його словами, через проблеми з логістикою утримувати позиції в Покровську та Мирнограді стає дедалі складніше, а ризик втрати контролю над цими містами зростає з кожним днем.
Експерт зазначив, що ключовою проблемою для українських підрозділів залишається відсутність стабільного забезпечення.
Експерт пояснив, що російські війська взяли під контроль села Родинське та Гришине, через що українські підрозділи фактично опинилися без нормальної логістики.
На думку Селезньова, найближчим часом Сили оборони можуть перейти до маневрової оборони та ар'єргардних боїв із поступовим відведенням підрозділів із цього району.
Читайте на порталі "Коментарі" — Росія готує страшний удар по енергетиці: розвідка Британії розкрила деталі