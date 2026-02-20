Скільки ще зможемо утримувати Покровськ та Мирноград: чи справді різко погіршилася ситуація

Росія посилює тиск на сході України, зокрема триває битва за Покровськ та Мирноград. Чи справді різко погіршилася ситуація? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Зараз на незначній території Покровська та Мирнограда знаходяться наші війська.

Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі телемарафону, що у Покровську та Мирнограді Донецької області зона контролю росіян збільшується, а на незначній території знаходяться Сили оборони України.

Експерт зазначив, що поступово ми втрачаємо ці два міста.

"Росіяни все більше тиснуть. Сіра зона зменшується, а червона зона — зона контролю росіян, все збільшується. Зараз на незначній території Покровська та Мирнограда знаходяться наші війська", — сказав Попович.

При цьому він додав, що ця ситуація може тривати місяць і більше, тому що "ворог підминає ці два міста".

За його словами, ризик оточення є і був раніше.

"Зараз у Гришиному та Родинському тривають бої. Було підтверджено захоплення ворогом Рівного — це селище поблизу Мирнограда. І це означає, що ворог намагається тиснути на логістику і обходити флангами — Родинське та Гришине. Це якраз про фланги", — зазначив експерт.

Говорячи про можливість захоплення Покровська та Миргорода, Попович зазначив, що якби це сталося понад рік тому, то було б гірше. Наразі завдання вже виконане – російські війська знекровлені, бої ще тривають.

Питання втрати контролю над Покровськом та Мирноградом – це питання кількох тижнів.

Військовий експерт Владислав Селезньов попереджає про різке погіршення ситуації для сил оборони України на Покровському напрямку.

За його словами, через проблеми з логістикою утримувати позиції в Покровську та Мирнограді стає дедалі складніше, а ризик втрати контролю над цими містами зростає з кожним днем.

Експерт зазначив, що ключовою проблемою для українських підрозділів залишається відсутність стабільного забезпечення.

"Питання втрати контролю над Покровськом та Мирноградом, над тими невеликими ділянками, які досі перебувають під нашим контролем, — це питання кількох тижнів. Можливо, це станеться навіть раніше. Ситуація для нас там вкрай несприятлива", — зазначив Селезньов.

Експерт пояснив, що російські війська взяли під контроль села Родинське та Гришине, через що українські підрозділи фактично опинилися без нормальної логістики.

"У нас немає можливості забезпечити всім необхідним наше угруповання, яке діє у північних та північно-східних мікрорайонах Покровська та північно-західних передмістях Мирнограда. Немає логістики – немає ресурсів для стабільної оборони", — наголосив експерт.

На думку Селезньова, найближчим часом Сили оборони можуть перейти до маневрової оборони та ар'єргардних боїв із поступовим відведенням підрозділів із цього району.

"Найімовірніше, найближчими днями ми бачитимемо маневрову оборону та ар'єргардні бої, пов'язані з відведенням наших сил і коштів з цієї ділянки фронту", — зазначив експерт.

