commentss НОВОСТИ Все новости

Россия готовит страшный удар по энергетике: разведка Британии раскрыла детали

Москва уже выпустила более 20 тысяч дронов и накапливает ракеты для новых атак на критическую инфраструктуру Украины

19 февраля 2026, 16:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия продолжает системно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, используя тысячи ударных беспилотников и ракет. Об этом говорится в новом аналитическом обзоре Министерства обороны Великобритании, обнародованном 19 февраля.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

По данным британской разведки, в январе 2026 года российские войска применили около 4400 ударных БПЛА. Это меньше, чем в декабре, когда было зафиксировано около 5100 запусков, что объясняется неблагоприятными погодными условиями. В феврале интенсивность атак снова резко возросла: в течение первых двух недель враг использовал в среднем до 190 дронов в сутки, тогда как в январе этот показатель составлял около 140.

Аналитики отмечают, что с октября 2025 г. главной целью российских ударов остаются объекты энергетики. За это время РФ применила более 20 тысяч ударных беспилотников и более 300 крылатых ракет, пытаясь уничтожить электростанции и сети передачи электроэнергии.

Кроме того, этой зимой Россия гораздо активнее использует баллистические ракеты. Это может свидетельствовать о попытке компенсировать ограничения в применении крылатых ракет, запускаемых из стратегических бомбардировщиков Ту-95.

В британской разведке предупреждают, что любые паузы в атаках могут использовать Москва для накопления нового арсенала. Вероятно, главной мишенью будущих ударов и дальше будет оставаться критическая инфраструктура Украины, что создает риски для энергетической стабильности страны в ближайшие месяцы.

По информации источника, для нападения Россия планирует задействовать три стратегических бомбардировщика Ту-22М3, оснащенных максимально возможным боекомплектом из девяти ракет Х-22 или Х-32. Кроме того, на территории Брянской области подготовлено к 15 пусковым установкам ракет "Искандер-М". В Новороссийске размещены морские носители крылатых ракет "Калибр" с общим потенциалом одновременного запуска до 24 ракет.

По информации источника, для нападения Россия планирует задействовать три стратегических бомбардировщика Ту-22М3, оснащенных максимально возможным боекомплектом из девяти ракет Х-22 или Х-32. Кроме того, на территории Брянской области подготовлено к 15 пусковым установкам ракет "Искандер-М". В Новороссийске размещены морские носители крылатых ракет "Калибр" с общим потенциалом одновременного запуска до 24 ракет.




Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/2024432612127736232/photo/1
