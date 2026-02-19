Росія готує страшний удар по енергетиці: розвідка Британії розкрила деталі

Росія продовжує системно атакувати енергетичну інфраструктуру України, використовуючи тисячі ударних безпілотників і ракети. Про це йдеться в новому аналітичному огляді Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому 19 лютого.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

За даними британської розвідки, у січні 2026 року російські війська застосували близько 4400 ударних БпЛА. Це менше, ніж у грудні, коли було зафіксовано приблизно 5100 запусків, що пояснюється несприятливими погодними умовами. Водночас у лютому інтенсивність атак знову різко зросла: протягом перших двох тижнів ворог використовував у середньому до 190 дронів на добу, тоді як у січні цей показник становив близько 140.

Аналітики зазначають, що з жовтня 2025 року головною ціллю російських ударів залишаються об’єкти енергетики. За цей час РФ застосувала понад 20 тисяч ударних безпілотників і більш як 300 крилатих ракет, намагаючись знищити електростанції та мережі передачі електроенергії.

Крім того, цієї зими Росія значно активніше використовує балістичні ракети. Це може свідчити про спробу компенсувати обмеження у застосуванні крилатих ракет, які запускаються зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

У британській розвідці попереджають, що будь-які паузи в атаках можуть бути використані Москвою для накопичення нового арсеналу. Ймовірно, головною мішенню майбутніх ударів і надалі залишатиметься критична інфраструктура України, що створює ризики для енергетичної стабільності країни в найближчі місяці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська армія завершила підготовку до можливого удару по території України, який, за оцінками експертів, може відбутися вже в найближчі кілька днів. Про це вранці 19 лютого повідомив моніторинговий канал ЄРадар, підкреслюючи, що серед пріоритетних цілей ворога – теплоелектроцентралі Києва.

За інформацією джерела, для нападу Росія планує задіяти три стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, оснащені максимально можливим боєкомплектом із дев’яти ракет Х-22 або Х-32. Крім того, на території Брянської області підготовлено до 15 пускових установок ракет "Іскандер-М". У Новоросійську розміщено морські носії крилатих ракет "Калібр" із загальним потенціалом одночасного запуску до 24 ракет.



