Є 48 годин: Київ і область попередили про страшну загрозу і озвучили цілі

Російська армія завершила підготовку до можливого удару по території України, який, за оцінками експертів, може відбутися вже в найближчі кілька днів. Про це вранці 19 лютого повідомив моніторинговий канал ЄРадар, підкреслюючи, що серед пріоритетних цілей ворога – теплоелектроцентралі Києва.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерела, для нападу Росія планує задіяти три стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, оснащені максимально можливим боєкомплектом із дев’яти ракет Х-22 або Х-32. Крім того, на території Брянської області підготовлено до 15 пускових установок ракет "Іскандер-М". У Новоросійську розміщено морські носії крилатих ракет "Калібр" із загальним потенціалом одночасного запуску до 24 ракет.

Прогнозується, що ймовірний удар може відбутися протягом найближчих 48–72 годин. При цьому поки що не планується залучення важких бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Моніторинговий канал закликає громадян залишатися уважними, реагувати на сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Серед очікуваних засобів ураження ворога: до 25 ракет "Іскандер-М", до 24 крилатих ракет "Калібр", до 9 ракет Х-22/32 із трьох бортів Ту-22М3, а також певна кількість безпілотних літальних апаратів. Щодо ракет "Циркон", Х-69 чи середніх крилатих "Іскандер", інформації наразі немає.

Основна увага противника зосереджена не лише на енергетичній інфраструктурі, а й на військово-промисловому комплексі, аеродромах, залізничних магістралях, логістичних вузлах та складах. У Києві під загрозою перебувають ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також райони Жуляни, Святошин, центр міста, Сирець, Виноградар і Лук’янівка. В області потенційними цілями є Біла Церква, Васильків, Трипілля, Наливайківка/Макарів, Вишневе та Вишгород.

