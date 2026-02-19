logo

Есть 48 часов: Киев и область предупредили о страшной угрозе и озвучили цели
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть 48 часов: Киев и область предупредили о страшной угрозе и озвучили цели

В базе морских сил в Новороссийске размещены ракетные носители "Калибр" со способностью одновременного запуска до 24 ракет

19 февраля 2026, 12:40
Автор:
Клименко Елена

Российская армия завершила подготовку к возможному удару по территории Украины, который, по оценкам экспертов, может состояться уже в ближайшие несколько дней. Об этом утром 19 февраля сообщил мониторинговый канал ЕРАДАР, подчеркивая, что среди приоритетных целей врага – теплоэлектроцентрали Киева.

Есть 48 часов: Киев и область предупредили о страшной угрозе и озвучили цели

По информации источника, для нападения Россия планирует задействовать три стратегических бомбардировщика Ту-22М3, оснащенных максимально возможным боекомплектом из девяти ракет Х-22 или Х-32. Кроме того, на территории Брянской области подготовлено к 15 пусковым установкам ракет "Искандер-М". В Новороссийске размещены морские носители крылатых ракет "Калибр" с общим потенциалом одновременного запуска до 24 ракет.

Прогнозируется, что возможный удар может произойти в течение ближайших 48-72 часов. При этом пока не планируется привлечение тяжелых бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Мониторинговый канал призывает граждан оставаться внимательными, реагировать на сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Среди ожидаемых средств поражения врага: до 25 ракет "Искандер-М", до 24 крылатых ракет "Калибр", до 9 ракет Х-22/32 из трех бортов Ту-22М3, а также несколько беспилотных летательных аппаратов. Что касается ракет "Циркон", Х-69 или средних крылатых "Искандер", информации пока нет.

Основное внимание противника сосредоточено не только на энергетической инфраструктуре, но и военно-промышленном комплексе, аэродромах, железнодорожных магистралях, логистических узлах и складах. В Киеве под угрозой находятся ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также районы Жуляны, Святошино, центр города, Сырец, Виноградарь и Лукьяновка. В области потенциальными целями Белая Церковь, Васильков, Триполье, Наливайковка/Макаров, Вишневое и Вышгород.

Портал "Комментарии" уже писал, что трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США проходят в формате, который не предусматривает публичного раскрытия деталей. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона временно воздерживается от комментариев по поводу результатов встречи в Женеве. По его словам, Москва "не планирует раскрывать подробности и не собирается этого делать".



