В США подтверждают, что Покровск пал, но есть важный нюанс, почему Путину радоваться не стоит

Российские войска, вероятно, полностью захватили Покровск, однако не смогли развить успех и продвинуться дальше. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что с 28 января 2025 года не фиксировали присутствия украинских сил в городе, что указывает на его окончательный переход под контроль РФ в последние недели. Кампания по захвату Покровска, где до войны проживали около 60 тысяч человек, длилась почти два года. Наступление началось после взятия Авдеевки в феврале 2024-го, а уже весной российские войска перешли к лобовым штурмам.

Несмотря на заявления Минобороны РФ и начальника Генштаба Валерия Герасимова о "ключевом значении" города для захвата всей Донецкой области, стратегического прорыва не произошло. Президент Владимир Путин утверждал, что Покровск "открыл" новые направления наступления, однако российские силы не смогли существенно продвинуться ни на запад, ни на северо-запад. Даже соседнее село Гришино, расположенное всего в двух километрах, до сих пор не взято.

В ISW подчеркивают: падение Покровска не означает скорого захвата так называемого "крепостного пояса" — линии мощно укрепленных городов, включая Краматорск и Славянск. Затяжная и дорогостоящая операция показала ограниченные возможности армии РФ и поставила под сомнение заявления Кремля о быстром и неизбежном продвижении в Донбассе.

В ходе этого же отчета аналитики отметили, что Россия, как и прежде, не заинтересована в реальных мирных переговорах и готовится к долгой войне против Украины.

