logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США подтверждают, что Покровск пал, но есть важный нюанс, почему Путину радоваться не стоит
commentss НОВОСТИ Все новости

В США подтверждают, что Покровск пал, но есть важный нюанс, почему Путину радоваться не стоит

Двухлетняя битва завершилась захватом города, однако дальнейшее наступление армии РФ фактически остановилось

26 февраля 2026, 07:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские войска, вероятно, полностью захватили Покровск, однако не смогли развить успех и продвинуться дальше. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В США подтверждают, что Покровск пал, но есть важный нюанс, почему Путину радоваться не стоит

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что с 28 января 2025 года не фиксировали присутствия украинских сил в городе, что указывает на его окончательный переход под контроль РФ в последние недели. Кампания по захвату Покровска, где до войны проживали около 60 тысяч человек, длилась почти два года. Наступление началось после взятия Авдеевки в феврале 2024-го, а уже весной российские войска перешли к лобовым штурмам.

Несмотря на заявления Минобороны РФ и начальника Генштаба Валерия Герасимова о "ключевом значении" города для захвата всей Донецкой области, стратегического прорыва не произошло. Президент Владимир Путин утверждал, что Покровск "открыл" новые направления наступления, однако российские силы не смогли существенно продвинуться ни на запад, ни на северо-запад. Даже соседнее село Гришино, расположенное всего в двух километрах, до сих пор не взято.

В ISW подчеркивают: падение Покровска не означает скорого захвата так называемого "крепостного пояса" — линии мощно укрепленных городов, включая Краматорск и Славянск. Затяжная и дорогостоящая операция показала ограниченные возможности армии РФ и поставила под сомнение заявления Кремля о быстром и неизбежном продвижении в Донбассе.

В ходе этого же отчета аналитики отметили, что Россия, как и прежде, не заинтересована в реальных мирных переговорах и готовится к долгой войне против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия усиливает давление на востоке Украины, в частности, продолжается битва за Покровск и Мирноград. Действительно ли резко ухудшилась ситуация? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-25-2026/
Теги:

Новости

Все новости