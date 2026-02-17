logo_ukra

У Швейцарії розпочалися переговори Україна-США-Росія: заява Умєрова

Рустем Умєров підтвердив початок переговорів

17 лютого 2026, 15:24
Автор:
Кравцев Сергей

У Женеві стартував черговий раунд мирних переговорів у тристоронньому форматі – Україна, США, Росія. Дану інформацію підтвердив секретар РНБО Рустем Умєров у соцмережах.

У Швейцарії розпочалися переговори Україна-США-Росія: заява Умєрова

Переговори у Швейцарії. Фото: із відкритих джерел

За словами секретаря РНБО, офіційно розпочався черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі – Україна, США, Росія.

Рустем Умєров від імені України подякував американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі, а також висловиви слова вдячності Швейцарії за організацію та надані умови для проведення зустрічей.

"Маємо погоджені президентом України рамки роботи й чіткий мандат. На порядку денному – безпекові та гуманітарні питання. Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир", – резюмував секретар РНБО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські та російські представники у вівторок проведуть новий раунд мирних переговорів у Швейцарії за посередництва США, проте чекати на прорив, здатний завершити війну, поки що не доводиться. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на дипломатичні джерела.

Також видання "Коментарі" повідомляло – 17 лютого Женева приймає третій етап тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Головна мета зустрічі – знайти механізми завершення повномасштабної війни. Процес відбувається під помітним впливом адміністрації Дональда Трампа, яка, за даними Reuters, встановила крайній термін для фінальної угоди – червень 2026 року.

Ключовим каменем спотикання залишаються територіальні вимоги Москви. Кремль наполягає на повному контролі над Донецькою областю – позиція, яку Київ категорично відкидає.




