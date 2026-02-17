В Швейцарии начались переговоры Украина-США-Россия: заявление Умерова

В Женеве стартовал очередной раунд мирных переговоров в трехстороннем формате – Украина, США, Россия. Данную информацию подтвердил секретарь СНБО Рустем Умеров в соцсетях.

Переговоры в Швейцарии. Фото: из открытых источников

По словам секретаря СНБО, официально начался очередной раунд переговоров в трехстороннем формате – Украина, США, Россия.

Рустем Умеров от имени Украины поблагодарил американскую сторону за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе, а также выразил слова благодарности Швейцарии за организацию и предоставленные условия для проведения встреч.

"У нас согласованные президентом Украины рамки работы и четкий мандат. В повестке дня – вопросы безопасности и гуманитарные. Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир", – резюмировал секретарь СНБО.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские и российские представители во вторник проведут новый раунд мирных переговоров в Швейцарии при посредничестве США, однако ждать прорыва, способного завершить войну, пока не приходится. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дипломатические источники.

Также издание "Комментарии" сообщало — 17 февраля Женева принимает третий этап трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Главная цель встречи – найти механизмы завершения полномасштабной войны. Процесс проходит под заметным влиянием администрации Дональда Трампа, которая, по данным Reuters, установила крайний срок для финального соглашения – июнь 2026 года.

Ключевым камнем преткновения остаются территориальные требования Москвы. Кремль настаивает на полном контроле над Донецкой областью – позиция, которую Киев категорически отвергает.



