Україна та Росія знову сідають за стіл: на Заході прямо відповіли, яка ймовірність миру

Українські та російські представники у вівторок проведуть новий раунд мирних переговорів у Швейцарії за посередництва США, проте чекати на прорив, здатний завершити війну, поки що не доводиться. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на дипломатичні джерела.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Зустріч відбудеться у Женеві та триватиме два дні. Це вже третя тристороння спроба віднайти компроміс за останні тижні. Попередні раунди відбулися в Об'єднаних Арабських Еміратах і, незважаючи на обережно позитивні заяви сторін, призвели лише до обмежених результатів, включаючи обмін військовополоненими. Істотного прогресу з ключових питань досягти не вдалося.

Головним камінням спотикання залишаються територіальне питання та гарантії безпеки. Москва продовжує наполягати на визнанні свого контролю над низкою українських регіонів, тоді як Київ потребує відновлення територіальної цілісності та надійних міжнародних гарантій після закінчення війни.

З боку Вашингтона посередниками виступають спецпредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять, політичний радник Джаред Кушнер. Їхнє завдання – спробувати скоротити розрив між позиціями сторін, який залишається вкрай глибоким.

На тлі бойових дій, що тривають, дипломатичні зусилля поки не змогли наблизити закінчення війни. При цьому вже наприкінці місяця конфлікт набуде п'ятого року, посилюючи тиск на всіх учасників переговорного процесу та підвищуючи ставки кожної нової зустрічі.

