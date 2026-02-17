Украина и Россия снова садятся за стол: на Западе прямо ответили, какая вероятность мира

Украинские и российские представители во вторник проведут новый раунд мирных переговоров в Швейцарии при посредничестве США, однако ожидать прорыва, способного завершить войну, пока не приходится. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дипломатические источники.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Встреча пройдет в Женеве и продлится два дня. Это уже третья трехсторонняя попытка найти компромисс за последние недели. Предыдущие раунды состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах и, несмотря на осторожно позитивные заявления сторон, привели лишь к ограниченным результатам, включая обмен военнопленными. Существенного прогресса по ключевым вопросам достичь не удалось.

Главными камнями преткновения остаются территориальный вопрос и гарантии безопасности. Москва продолжает настаивать на признании своего контроля над рядом украинских регионов, в то время как Киев требует восстановления территориальной целостности и надежных международных гарантий после окончания войны.

Со стороны Вашингтона посредниками выступают спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Виткофф и его зять, политический советник Джаред Кушнер. Их задача – попытаться сократить разрыв между позициями сторон, который остается крайне глубоким.

На фоне продолжающихся боевых действий дипломатические усилия пока не смогли приблизить окончание войны. При этом уже в конце месяца конфликт вступит в пятый год, усиливая давление на всех участников переговорного процесса и повышая ставки каждой новой встречи.

Читайте также на портале "Комментарии" — 17 февраля Женева принимает третий этап трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Главная цель встречи – найти механизмы завершения полномасштабной войны. Процесс проходит под заметным влиянием администрации Дональда Трампа, которая, по данным Reuters, установила крайний срок для финального соглашения – июнь 2026 года.



