Женева под давлением: Москва и Киев озвучили свои ультиматумы
commentss НОВОСТИ Все новости

17 февраля 2026, 08:13
Автор:
Кравцев Сергей

17 февраля Женева принимает третий этап трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Главная цель встречи – найти механизмы завершения полномасштабной войны. Процесс проходит под заметным влиянием администрации Дональда Трампа, которая, по данным Reuters, установила крайний срок для финального соглашения – июнь 2026 года.

Кирилл Буданов и Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Ключевым камнем преткновения остаются территориальные требования Москвы. Кремль настаивает на полном контроле над Донецкой областью – позиция, которую Киев категорически отвергает. 

Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, в состав также вошел руководитель ГУР Кирилл Буданов. Россию представляет помощник президента Владимир Мединский, чьи прежние заявления о "несостоятельности" украинской государственности вызывают недоверие Киева.

В Кремле заявили о расширении повестки: кроме "энергетической тишины" и обменов пленными стороны обсуждают статус оккупированных территорий, составляющих около 20% Украины. 

Накануне президент Владимир Зеленский признал беспрецедентное внешнее давление по вопросу уступок, подчеркнув: любые договоренности возможны лишь при наличии "железобетонных" гарантий безопасности. При этом Вашингтон предлагает 15-летний формат, тогда как Киев настаивает на обязательствах сроком 30–50 лет.

Перенос переговоров из Абу-Даби в Европу свидетельствует об ускорении дипломатии. Однако эксперты скептичны: продолжающиеся удары РФ по энергетике подрывают доверие и снижают шансы на прорыв. 

"Будем обсуждать максимально широкий круг вопросов, включая территориальный", — подтвердил позицию Москвы представитель Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США ответили, готов ли Кремль уступить: с чем Москва едет в Женеву на переговоры.




Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/land-focus-geneva-peace-talks-between-russia-ukraine-2026-02-17/?utm_source=chatgpt.com
