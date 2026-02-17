Женева под давлением: Москва и Киев озвучили свои ультиматумы

17 февраля Женева принимает третий этап трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Главная цель встречи – найти механизмы завершения полномасштабной войны. Процесс проходит под заметным влиянием администрации Дональда Трампа, которая, по данным Reuters, установила крайний срок для финального соглашения – июнь 2026 года.

Кирилл Буданов и Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Ключевым камнем преткновения остаются территориальные требования Москвы. Кремль настаивает на полном контроле над Донецкой областью – позиция, которую Киев категорически отвергает.

Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, в состав также вошел руководитель ГУР Кирилл Буданов. Россию представляет помощник президента Владимир Мединский, чьи прежние заявления о "несостоятельности" украинской государственности вызывают недоверие Киева.

В Кремле заявили о расширении повестки: кроме "энергетической тишины" и обменов пленными стороны обсуждают статус оккупированных территорий, составляющих около 20% Украины.

Накануне президент Владимир Зеленский признал беспрецедентное внешнее давление по вопросу уступок, подчеркнув: любые договоренности возможны лишь при наличии "железобетонных" гарантий безопасности. При этом Вашингтон предлагает 15-летний формат, тогда как Киев настаивает на обязательствах сроком 30–50 лет.

Перенос переговоров из Абу-Даби в Европу свидетельствует об ускорении дипломатии. Однако эксперты скептичны: продолжающиеся удары РФ по энергетике подрывают доверие и снижают шансы на прорыв.

"Будем обсуждать максимально широкий круг вопросов, включая территориальный", — подтвердил позицию Москвы представитель Кремля Дмитрий Песков.

