logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Женева під тиском: Москва та Київ озвучили свої ультиматуми
commentss НОВИНИ Всі новини

Женева під тиском: Москва та Київ озвучили свої ультиматуми

Третій раунд переговорів відбувається у тіні жорстких термінів, встановлених Вашингтоном

17 лютого 2026, 08:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

17 лютого Женева приймає третій етап тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Головна мета зустрічі – знайти механізми завершення повномасштабної війни. Процес відбувається під помітним впливом адміністрації Дональда Трампа, яка, за даними Reuters, встановила крайній термін для фінальної угоди – червень 2026 року.

Женева під тиском: Москва та Київ озвучили свої ультиматуми

Кирило Буданов та Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

Ключовим каменем спотикання залишаються територіальні вимоги Москви. Кремль наполягає на повному контролі над Донецькою областю – позиція, яку Київ категорично відкидає.

Українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умеров, до складу увійшов також керівник ГУР Кирило Буданов. Росію представляє помічник президента Володимир Мединський, чиї попередні заяви про "неспроможність" української державності викликають недовіру Києва.

У Кремлі заявили про розширення повістки: окрім "енергетичної тиші" та обмінів полоненими сторони обговорюють статус окупованих територій, що становлять близько 20% України.

Напередодні президент Володимир Зеленський визнав безпрецедентний зовнішній тиск щодо поступок, наголосивши: будь-які домовленості можливі лише за наявності "залізобетонних" гарантій безпеки. Вашингтон пропонує 15-річний формат, тоді як Київ наполягає на зобов'язаннях терміном 30–50 років.

Перенесення переговорів із Абу-Дабі до Європи свідчить про прискорення дипломатії. Проте експерти скептичні: удари РФ по енергетиці, що продовжуються, підривають довіру і знижують шанси на прорив.

"Обговорюватимемо максимально широке коло питань, включаючи територіальне", — підтвердив позицію Москви представник Кремля Дмитро Пєсков.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США відповіли, чи готовий Кремль поступитися: із чим Москва їде до Женеви на переговори.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/land-focus-geneva-peace-talks-between-russia-ukraine-2026-02-17/?utm_source=chatgpt.com
Теги:

Новини

Всі новини