Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив готовність підтримати Україну у поверненні Криму без географічних обмежень використання військової допомоги. Про це глава оборонного відомства Швеції висловився, коментуючи передачу Україні систем Tridon Mk2, пише видання Rzeczpospolita.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Фото: з відкритих джерел

Так, міністр оборони Швеції підтвердив підтримку України у відновленні її територіальної цілісності.

23 лютого 2026 року, коментуючи передачу Україні систем Tridon Mk2 та фінансування далекобійних ракет на суму 524 млн. євро, міністр зробив чітку заяву про використання шведської допомоги.

На уточнююче запитання від представників ЗМІ, чи може Україна застосовувати ці далекобійні засоби для ударів по об'єктах в окупованому Криму, Пол Йонсон відповів, що Швеція не встановлює географічних обмежень щодо використання наданої допомоги для захисту суверенітету України. Якщо Україна вирішить звільнити Крим – це її законне право, і народ Швеції всіма можливими способами підтримуватиме це право.

Таким чином, Швеція підтвердила готовність надавати Україні інструменти для захисту та відновлення її територіальної цілісності, залишаючи рішення щодо конкретних дій за Києвом.

Це рішення відображає політику Стокгольма щодо посилення оборонних можливостей України та підтримки її права на суверенітет над усіма окупованими територіями.

