Паника и сильные взрывы в Крыму: что произошло

Кравцев Сергей
Поздно вечером 19 февраля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Под ударом могли оказаться аэродромы "Бельбек" и "Саки".
Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников
Оккупационные власти традиционно заявили о работе противовоздушной обороны и "отражении атаки".
В то же время местные жители в пабликах сообщали об активной стрельбе, пусках ракет и пролете беспилотников в районе Севастополя и западного побережья полуострова.
По словам очевидцев, шумно было вблизи военного аэродрома Бельбек под Севастополем. В небе видели вспышки, а также работу прожекторов и трассирующие очереди. Кроме того, сообщалось о взрывах в районе аэродрома Саки в Новофедоровке.
Жители разных районов Севастополя слышали мощные взрывы. По предварительным данным из открытых источников, с "Бельбека" мог взлетать истребитель для перехвата воздушной цели. Очевидцы утверждают, что самолет произвел пуск ракеты, однако она не попала в цель. После этого истребитель применил тепловые ловушки и направился в сторону Евпатории.
Сообщалось также о мощном взрыве над Андреевкой под Севастополем. Кроме того, жители видели работу прожекторов в районе поселка Солнечный.
Российское Минобороны впоследствии заявило о якобы сбитии нескольких беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря. О возможных попаданиях по военным объектам официально не сообщается. Данных о разрушениях гражданской инфраструктуры на момент публикации нет.
