Паника и сильные взрывы в Крыму: что произошло

Поздно вечером 19 февраля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Под ударом могли оказаться аэродромы "Бельбек" и "Саки".

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

Оккупационные власти традиционно заявили о работе противовоздушной обороны и "отражении атаки".

В то же время местные жители в пабликах сообщали об активной стрельбе, пусках ракет и пролете беспилотников в районе Севастополя и западного побережья полуострова.

По словам очевидцев, шумно было вблизи военного аэродрома Бельбек под Севастополем. В небе видели вспышки, а также работу прожекторов и трассирующие очереди. Кроме того, сообщалось о взрывах в районе аэродрома Саки в Новофедоровке.

Жители разных районов Севастополя слышали мощные взрывы. По предварительным данным из открытых источников, с "Бельбека" мог взлетать истребитель для перехвата воздушной цели. Очевидцы утверждают, что самолет произвел пуск ракеты, однако она не попала в цель. После этого истребитель применил тепловые ловушки и направился в сторону Евпатории.

Сообщалось также о мощном взрыве над Андреевкой под Севастополем. Кроме того, жители видели работу прожекторов в районе поселка Солнечный.

Российское Минобороны впоследствии заявило о якобы сбитии нескольких беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря. О возможных попаданиях по военным объектам официально не сообщается. Данных о разрушениях гражданской инфраструктуры на момент публикации нет.

