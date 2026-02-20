logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Паніка та сильні вибухи у Криму: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Паніка та сильні вибухи у Криму: що сталося

Крим атакували дрони: під удар могли потрапити військові аеродроми

20 лютого 2026, 06:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Пізно ввечері 19 лютого у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Під ударом могли опинитися аеродроми "Бельбек" та "Саки".

Паніка та сильні вибухи у Криму: що сталося

Вибухи у Криму. Фото: із відкритих джерел

Окупаційна влада традиційно заявила про роботу протиповітряної оборони та "відбиття атаки".

У той же час місцеві жителі в пабліках повідомляли про активну стрілянину, пуски ракет і проліт безпілотників у районі Севастополя та західного узбережжя півострова.

За словами очевидців, галасливо було поблизу військового аеродрому Бельбек під Севастополем. У небі бачили спалахи, а також роботу прожекторів та трасуючі черги. Крім того, повідомлялося про вибухи в районі аеродрому Саки у Новофедорівці.

Мешканці різних районів Севастополя чули сильні вибухи. За попередніми даними із відкритих джерел, з "Бельбека" міг злітати винищувач для перехоплення повітряної цілі. Очевидці стверджують, що літак здійснив пуск ракети, проте вона не потрапила в ціль. Після цього винищувач застосував теплові пастки та попрямував у бік Євпаторії.

Повідомлялося також про потужний вибух над Андріївкою під Севастополем. Крім того, мешканці бачили роботу прожекторів у районі селища Сонячний.

Російське Міноборони згодом заявило про нібито збиття кількох безпілотників над Кримом та акваторією Чорного моря. Про можливі влучення по військових об'єктах офіційно не повідомляється. Даних щодо руйнування громадянської інфраструктури на момент публікації немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські захисники уразили транспортно-десантний катер БК-16, станцію радіолокації РСП-10, вузол зв'язку та склад боєприпасів росіян. Про успіхи українських військових йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини