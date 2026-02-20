Паніка та сильні вибухи у Криму: що сталося

Пізно ввечері 19 лютого у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Під ударом могли опинитися аеродроми "Бельбек" та "Саки".

Вибухи у Криму. Фото: із відкритих джерел

Окупаційна влада традиційно заявила про роботу протиповітряної оборони та "відбиття атаки".

У той же час місцеві жителі в пабліках повідомляли про активну стрілянину, пуски ракет і проліт безпілотників у районі Севастополя та західного узбережжя півострова.

За словами очевидців, галасливо було поблизу військового аеродрому Бельбек під Севастополем. У небі бачили спалахи, а також роботу прожекторів та трасуючі черги. Крім того, повідомлялося про вибухи в районі аеродрому Саки у Новофедорівці.

Мешканці різних районів Севастополя чули сильні вибухи. За попередніми даними із відкритих джерел, з "Бельбека" міг злітати винищувач для перехоплення повітряної цілі. Очевидці стверджують, що літак здійснив пуск ракети, проте вона не потрапила в ціль. Після цього винищувач застосував теплові пастки та попрямував у бік Євпаторії.

Повідомлялося також про потужний вибух над Андріївкою під Севастополем. Крім того, мешканці бачили роботу прожекторів у районі селища Сонячний.

Російське Міноборони згодом заявило про нібито збиття кількох безпілотників над Кримом та акваторією Чорного моря. Про можливі влучення по військових об'єктах офіційно не повідомляється. Даних щодо руйнування громадянської інфраструктури на момент публікації немає.

