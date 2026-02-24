В Швеции сделали резонансное заявление об освобождении Крыма

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил готовность поддержать Украину в возвращении Крыма без географических ограничений на использование военной помощи. Об этом глава оборонного ведомства Швеции высказался, комментируя передачу Украине систем Tridon Mk2, пишет издание Rzeczpospolita.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото: из открытых источников

Так, министр обороны Швеции подтвердил поддержку Украины в восстановлении ее территориальной целостности.

23 февраля 2026 года, комментируя передачу Украине систем Tridon Mk2 и финансирование дальнобойных ракет на сумму 524 млн евро, министр сделал четкое заявление об использовании шведской помощи.

На уточняющий вопрос от представителей СМИ, может ли Украина применять эти дальнобойные средства для ударов по объектам в оккупированном Крыму, Пол Йонсон ответил, что Швеция не устанавливает географических ограничений на использование предоставленной помощи для защиты суверенитета Украины. Если Украина решит освободить Крым – это ее законное право, и народ Швеции будет всеми возможными способами поддерживать это право.

Таким образом, Швеция подтвердила готовность предоставлять Украине инструменты для защиты и восстановления ее территориальной целостности, оставляя решение о конкретных действиях за Киевом.

Это решение отражает политику Стокгольма по усилению оборонных возможностей Украины и поддержке ее права на суверенитет над всеми оккупированными территориями.

