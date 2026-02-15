У росіян передпанічний стан: ЗСУ переламали ситуацію на Запорізькому напрямку

На Запорізькому фронті українські військові змогли змінити динаміку бойових дій, зокрема в районі Гуляйполя. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, коментуючи останні події на півдні України.

Війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Роман Світан в коментарі "24 каналу" заявив, що російські підрозділи зазнали низки поразок через серйозні проблеми зі зв’язком. Йдеться про блокування Starlink і перебої в роботі Telegram, що суттєво ускладнило координацію дій окупаційних військ. У результаті окремі групи опинилися фактично відрізаними від управління.

Військовий оглядач вважає, що у російських військ спостерігається "передпанічний стан", що відкриває для України вікно можливостей для подальших дій. Попри те, що російські сили глибоко просунулися в тилові райони, за словами Світана, не змогли належно підтягнути резерви.

"Тому з добре поставленими завданнями, достатньою кількістю сил і засобів можна створити росіянам серйозну проблему на Запорізькому напрямку. А саме – відновити раніше втрачені позиції не тільки на східному фланзі Запорізького фронту в районі Гуляйполя, а й на західному фланзі в районі Степногірська", – вважає Світан.

Окремо експерт звернув увагу на спроби росіян просунутися між Оріховим і Дніпром, зокрема через дно колишнього Каховського водосховища. Нині ці підрозділи перебувають у складному становищі та можуть опинитися в оточенні у разі успішної тактичної операції.

"Якщо знову провести операцію тактичного рівня, то ворога можна взяти там у серйозний котел. Так само як головнокомандувач Олександр Сирський здійснив операцію на тактичному рівні на Куп'янському напрямку, а раніше в районі Добропілля, Покровська, Мирнограда, Гришиного", – заявив військовий оглядач.

Світан зауважив, що українські сили мають обмежений час для закріплення успіху, орієнтовно тиждень-півтора, доки противник не відновить зв’язок і не перегрупується. За його словами, цього достатньо, аби можна створити для ворога серйозні проблеми на всьому Запорізькому напрямку.

