У росіян передпанічний стан: ЗСУ переламали ситуацію на Запорізькому напрямку

На Запорізькому фронті українські військові змогли змінити динаміку бойових дій, зокрема в районі Гуляйполя. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, коментуючи останні події на півдні України.
Війна в Україні. Фото з відкритих джерел
Роман Світан в коментарі "24 каналу" заявив, що російські підрозділи зазнали низки поразок через серйозні проблеми зі зв’язком. Йдеться про блокування Starlink і перебої в роботі Telegram, що суттєво ускладнило координацію дій окупаційних військ. У результаті окремі групи опинилися фактично відрізаними від управління.
Військовий оглядач вважає, що у російських військ спостерігається "передпанічний стан", що відкриває для України вікно можливостей для подальших дій. Попри те, що російські сили глибоко просунулися в тилові райони, за словами Світана, не змогли належно підтягнути резерви.
Окремо експерт звернув увагу на спроби росіян просунутися між Оріховим і Дніпром, зокрема через дно колишнього Каховського водосховища. Нині ці підрозділи перебувають у складному становищі та можуть опинитися в оточенні у разі успішної тактичної операції.
Світан зауважив, що українські сили мають обмежений час для закріплення успіху, орієнтовно тиждень-півтора, доки противник не відновить зв’язок і не перегрупується. За його словами, цього достатньо, аби можна створити для ворога серйозні проблеми на всьому Запорізькому напрямку.
