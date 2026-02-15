У россиян предпаническое состояние: ВСУ переломили ситуацию на Запорожском направлении

На Запорожском фронте украинские военные смогли изменить динамику боевых действий, в частности, в районе Гуляйполя. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, комментируя последние события на юге Украины.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Роман Свитан в комментарии "24 каналу" заявил, что российские подразделения потерпели ряд поражений из-за серьезных проблем со связью. Речь идет о блокировании Starlink и перебоях в работе Telegram, что существенно усложнило координацию действий оккупационных войск. В результате отдельные группы оказались фактически отрезанными от управления.

Военный обозреватель считает, что у российских войск наблюдается "предпаническое состояние", открывающее для Украины окно возможностей для дальнейших действий. Несмотря на то, что российские силы глубоко продвинулись в тыловые районы, по словам Свитана, не смогли подтянуть резервы.

"Поэтому с хорошо поставленными задачами, достаточным количеством сил и средств можно создать россиянам серьезную проблему на Запорожском направлении. А именно восстановить ранее утраченные позиции не только на восточном фланге Запорожского фронта в районе Гуляйполя, но и на западном фланге в районе Степногорска", — считает Свитан.

Отдельно эксперт обратил внимание на попытки россиян продвинуться между Ореховым и Днепром, в частности, через дно бывшего Каховского водохранилища. В настоящее время эти подразделения находятся в сложном положении и могут оказаться в окружении в случае успешной тактической операции.

"Если снова провести операцию тактического уровня, то врага можно взять там в серьезный котел. Так же как главнокомандующий Александр Сырский совершил операцию на тактическом уровне на Купянском направлении, а раньше в районе Доброполье, Покровска, Мирнограда, Гришиного", – заявил военный обозреватель.

Свитан отметил, что украинские силы имеют ограниченное время для закрепления успеха, ориентировочно неделю-полторы, пока противник не восстановит связь и не перегруппируется. По его словам этого достаточно, чтобы можно создать для врага серьезные проблемы на всем Запорожском направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал США подверг критике попытки Трампа завершить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США озвучили новые требования Кремля по Украине.