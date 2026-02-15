У россиян предпаническое состояние: ВСУ переломили ситуацию на Запорожском направлении

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
На Запорожском фронте украинские военные смогли изменить динамику боевых действий, в частности, в районе Гуляйполя. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, комментируя последние события на юге Украины.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Роман Свитан в комментарии "24 каналу" заявил, что российские подразделения потерпели ряд поражений из-за серьезных проблем со связью. Речь идет о блокировании Starlink и перебоях в работе Telegram, что существенно усложнило координацию действий оккупационных войск. В результате отдельные группы оказались фактически отрезанными от управления.
Военный обозреватель считает, что у российских войск наблюдается "предпаническое состояние", открывающее для Украины окно возможностей для дальнейших действий. Несмотря на то, что российские силы глубоко продвинулись в тыловые районы, по словам Свитана, не смогли подтянуть резервы.
Отдельно эксперт обратил внимание на попытки россиян продвинуться между Ореховым и Днепром, в частности, через дно бывшего Каховского водохранилища. В настоящее время эти подразделения находятся в сложном положении и могут оказаться в окружении в случае успешной тактической операции.
Свитан отметил, что украинские силы имеют ограниченное время для закрепления успеха, ориентировочно неделю-полторы, пока противник не восстановит связь и не перегруппируется. По его словам этого достаточно, чтобы можно создать для врага серьезные проблемы на всем Запорожском направлении.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал США подверг критике попытки Трампа завершить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в США озвучили новые требования Кремля по Украине.