У росіян істерика: авіаксперт пояснив, як нові винищувачі змінять війну в Україні

Плани посилення Повітряних сил України шведськими винищувачами Saab JAS 39 Gripen викликали паніку серед російських віськових блогерів. Як припускають аналітики, в поєднанні з сучасними системами спостереження ці літаки можуть суттєво змінити характер війни в Україні.

Винищувачі Gripen з ракетами Meteor. Фото: Міністерство оборони

Авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій Богдан Долінце зауважив, що потенціал Gripen значно зростає у взаємодії з літаками дальнього радіолокаційного виявлення типу AWACS, зокрема платформою Saab 340.

"У зв'язці з літаками дальнього радіолокаційного огляду AWACS Saab 340 можна суттєво розкрити не тільки потенціал ракет типу Meteor, а це може стати й гейм-ченджером, що призведе до чергового літакопада в російської авіації, як свого часу відбулося з появою комплексів Patriot", — зауважив Долінце.

Експерт пояснює, що сучасні ракети типу Meteor здатні вражати цілі на відстані до 200 км. Водночас версії Gripen, які можуть бути передані Україні, оснащені радарами з меншою дальністю приблизно 140-150 км, що частково обмежує їхній потенціал без додаткових систем наведення.

Однак у поєднанні з AWACS, які здатні контролювати повітряний простір на дистанції до 450-550 км, виникає нова бойова модель. Вона дозволяє бачити глибше в тил противника та координувати удари без безпосереднього входження в зону ураження.

"Літаки Gripen зможуть в режимі радіотиші підлітати на відносно невелику відстань 50-100 км до кордонів або лінії фронту і запускати ці ракети, які зможуть залітати вглиб російської території на 100-150 км. Для ворожого літака це виглядатиме — ракета з'явилася нізвідки, і при цьому самі літаки Gripen залишатимуться для ворога невидимими", — пояснює Долінце.

На думку експерта, така тактика може ускладнити використання російської авіації, зокрема керованих авіабомб, і змінити підхід до повітряних операцій уздовж лінії фронту.

