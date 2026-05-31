У россиян истерика: авиаэксперт объяснил, как новые истребители изменят войну в Украине

Планы усиления Воздушных сил Украины шведскими истребителями Saab JAS 39 Gripen вызвали панику среди российских военных блоггеров. Как предполагают аналитики, в сочетании со современными системами наблюдения, эти самолеты могут существенно изменить характер войны в Украине.

Истребители Gripen с ракетами Meteor. Фото: Министерство обороны

Авиационный эксперт, кандидат технических наук в сфере беспилотных технологий Богдан Долинце отметил, что потенциал Gripen значительно возрастает во взаимодействии с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения типа AWACS, в частности, платформой Saab 340.

"В связке с самолетами дальнего радиолокационного обзора AWACS Saab 340 можно существенно раскрыть не только потенциал ракет типа Meteor, а это может стать и гейм-ченджером, что приведет к очередному самолетопаду в российской авиации, как в свое время произошло с появлением комплексов Patriot", — отметил Долинце.

Эксперт объясняет, что современные ракеты типа Meteor способны поражать цели на расстоянии до 200 км. В то же время, версии Gripen, которые могут быть переданы Украине, оснащены радарами с меньшей дальностью примерно 140-150 км, что частично ограничивает их потенциал без дополнительных систем наведения.

Однако в сочетании с AWACS, способными контролировать воздушное пространство на дистанции до 450-550 км, возникает новая боевая модель. Она позволяет видеть глубже в тылу противника и координировать удары без непосредственного вхождения в зону поражения.

"Самолеты Gripen смогут в режиме радиотишины подлетать на относительно небольшое расстояние 50-100 км до границ или линии фронта и запускать эти ракеты, которые смогут залетать вглубь российской территории на 100-150 км. Для вражеского самолета это будет выглядеть – ракета появилась ниоткуда, и при этом сами самолеты Gripen будут оставаться для врага невидимыми”, – объясняет Долинце.

По мнению эксперта, такая тактика может усложнить использование российской авиации, в том числе управляемых авиабомб, и изменить подход к воздушным операциям вдоль линии фронта.

