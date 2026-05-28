Прем’єр Швеції відповів, чи боїться погроз РФ через передачу Україні винищувачів Gripen

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна не боїться можливої реакції Росія на передачу Україні винищувачів Gripen. За його словами, держави Північної Європи добре підготовлені до російських гібридних загроз і тиску.

Винищувач Gripen. Фото з відкритих джерел

Ульф Крістерссон під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським в Уппсалі отримав питання, чи хвилює Стокгольм потенційна відповідь Кремля після рішення про постачання бойових літаків Україні.

"Ми знаємо дуже добре, що Росія думає про країни, які надають допомогу Україні і це не здивує нас. І так само, що вони думають про країни, які діють проти російського "тіньового флоту", приміром, у Балтійському морі чи в інших водах. Ми про це доволі добре поінформовані", – сказав Крістерссон.

За словами прем’єра, можливі погрози чи гібридні атаки РФ не вплинуть на політику підтримки України.

"Всі країни в нашому регіоні добре підготовлені до різноманітних російських реакцій, гібридних загроз та продовження будь-яких інших цих речей. Тому це власне нічого не змінює особливо", – пояснив прем’єр Швеції.

Під час зустрічі Крістерссон підтвердив, що Швеція планує передати Україні 16 винищувачів Gripen, які вже були у використанні. Крім того, Стокгольм має намір продати Україні ще 20 нових літаків.

