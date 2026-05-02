Контракт на мільярди: скільки винищувачів Gripen готують для України
Контракт на мільярди: скільки винищувачів Gripen готують для України

Швеція прискорює рішення – винищувачі нового покоління здатні змінити баланс у небі

2 травня 2026, 13:27
Кравцев Сергей

Переговори щодо постачання Україні сучасних винищувачів виходять на фінішну пряму. Глава Saab Мікаель Йоханссон заявив, що угода щодо літаків Saab JAS 39 Gripen може бути укладена вже в найближчі місяці. Про це повідомляє SVT.

Винищувачі Gripen. Фото: з відкритих джерел

За його словами, такі угоди зазвичай займають кілька місяців, і компанія розраховує завершити процес до кінця року. При цьому точна вартість контракту поки що не розкривається. Раніше експортна ціна версії Gripen E оцінювалася в $140–150 млн. за літак, проте з урахуванням пакетів навчання, озброєння та обслуговування сучасні контракти можуть досягати $180-220 млн. за одиницю.

Перспективи співробітництва обговорюються з осені минулого року, коли Україна та Швеція підписали декларацію щодо намірів в оборонній сфері. Документ передбачав можливе постачання від 100 до 150 винищувачів, що може стати одним із найбільших авіаційних контрактів у Європі за останні роки.

Незважаючи на відсутність публічних кроків після підписання декларації, поточні заяви свідчать про перехід переговорів до практичної фази. Експерти відзначають, що поява Gripen в українському небі здатна суттєво посилити можливості ВПС, особливо в умовах війни, що триває, і необхідності модернізації авіапарку.

Остаточне рішення залежатиме від політичних домовленостей, фінансових умов та темпів підготовки інфраструктури та пілотів. Проте сам факт активізації переговорів сигналізує про готовність сторін перейти від декларацій до реальних постачань озброєння.

Також читайте на порталі "Коментарі" — Україна наближається до посилення своєї авіації західними винищувачами. Перші із шести F-16, переданих Норвегією, вже найближчим часом можуть бути готовими до виконання бойових завдань. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/saabs-vd-gripenaffaren-med-ukraina-klar-i-ar
