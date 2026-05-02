Главная Новости Общество Война с Россией Контракт на миллиарды: сколько истребителей Gripen готовят для Украины
Контракт на миллиарды: сколько истребителей Gripen готовят для Украины

Швеция ускоряет решение - истребители нового поколения способны изменить баланс в небе

2 мая 2026, 13:27
Автор:
Кравцев Сергей

Переговоры о поставке Украине современных истребителей выходят на финишную прямую. Глава Saab Микаэль Йоханссон заявил, что соглашение по самолетам Saab JAS 39 Gripen может быть заключено уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает SVT.

Истребители Gripen. Фото: из открытых источников

По его словам, подобные сделки обычно занимают несколько месяцев, и компания рассчитывает завершить процесс до конца года. При этом точная стоимость контракта пока не раскрывается. Ранее экспортная цена версии Gripen E оценивалась в $140–150 млн за самолет, однако с учетом пакетов обучения, вооружения и обслуживания современные контракты могут достигать $180-220 млн за единицу.

Перспективы сотрудничества обсуждаются с осени прошлого года, когда Украина и Швеция подписали декларацию о намерениях в оборонной сфере. Документ предусматривал возможную поставку от 100 до 150 истребителей, что может стать одним из крупнейших авиационных контрактов в Европе за последние годы.

Несмотря на отсутствие публичных шагов после подписания декларации, текущие заявления свидетельствуют о переходе переговоров в практическую фазу. Эксперты отмечают, что появление Gripen в украинском небе способно существенно усилить возможности ВВС, особенно в условиях продолжающейся войны и необходимости модернизации авиапарка.

Окончательное решение будет зависеть от политических договоренностей, финансовых условий и темпов подготовки инфраструктуры и пилотов. Однако сам факт активизации переговоров сигнализирует о готовности сторон перейти от деклараций к реальным поставкам вооружения. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина приближается к усилению своей авиации западными истребителями. Первые из шести F-16, переданных Норвегией, уже в ближайшее время могут быть готовы к выполнению боевых задач. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/saabs-vd-gripenaffaren-med-ukraina-klar-i-ar
