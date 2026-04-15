У Украины будет еще больше F-16: когда Норвегия поставит первые истребители

Украина приближается к усилению своей авиации западными истребителями. Первые из шести F-16, переданных Норвегией, уже в ближайшее время могут быть готовы к выполнению боевых задач. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, все шесть самолётов уже официально переданы в собственность Украины, однако пока находятся за рубежом, где проходят сложный процесс технического обслуживания и подготовки. Работы ведутся в Бельгии в рамках международного соглашения при участии США и Украины.

Стьоре уточнил, что речь идёт о бывших в эксплуатации норвежских F-16, которые были выведены из строя после перехода страны на более современные F-35. Перед передачей Киеву истребители потребовали серьёзного ремонта и модернизации, чтобы соответствовать условиям боевого применения.

Несмотря на отсутствие конкретных сроков, норвежский премьер подчеркнул: первые самолёты будут готовы "вскоре". Это может стать важным этапом в усилении возможностей украинских Воздушных сил на фоне продолжающейся войны.

Эксперты отмечают, что даже ограниченное количество F-16 способно существенно повлиять на ситуацию в воздухе, особенно при условии интеграции с западными системами вооружения и разведки.

Передача и подготовка этих самолётов являются частью более широкой международной коалиции, направленной на модернизацию украинской авиации и повышение её эффективности на поле боя.

