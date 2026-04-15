logo_ukra

BTC/USD

74035

ETH/USD

2320.45

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

В України буде ще більше F-16: коли Норвегія поставить перші винищувачі
commentss НОВИНИ Всі новини

В України буде ще більше F-16: коли Норвегія поставить перші винищувачі

Літаки вже передані Києву, проходять ремонт у Європі та незабаром можуть вийти у небо

15 квітня 2026, 09:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна наближається до посилення своєї авіації західними винищувачами Перші із шести F-16, переданих Норвегією, вже найближчим часом можуть бути готовими до виконання бойових завдань. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським.

Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел

За його словами, всі шість літаків вже офіційно передано у власність України, проте поки що знаходяться за кордоном, де проходять складний процес технічного обслуговування та підготовки. Роботи ведуться у Бельгії в рамках міжнародної угоди за участю США та України.

Стере уточнив, що йдеться про норвезьких F-16, які були в експлуатації, які були виведені з ладу після переходу країни на більш сучасні F-35. Перед передачею Києву винищувачі вимагали серйозного ремонту та модернізації, щоб відповідати умовам бойового застосування.

Незважаючи на відсутність конкретних термінів, норвезький прем'єр наголосив: перші літаки будуть готові "невдовзі". Це може стати важливим етапом у посиленні можливостей українських Повітряних сил на тлі війни, що триває.

Експерти зазначають, що навіть обмежена кількість F-16 здатна суттєво вплинути на ситуацію в повітрі, особливо за умови інтеграції із західними системами озброєння та розвідки.

Передача та підготовка цих літаків є частиною ширшої міжнародної коаліції, спрямованої на модернізацію української авіації та підвищення її ефективності на полі бою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у країнах Заходу приватні особи та компанії фактично позбавлені права самостійно протидіяти безпілотникам – навіть якщо вони становлять потенційну загрозу. Як повідомляє Business Insider, у більшості випадків максимум, що залишається власникам об'єктів, — спостерігати за дроном та повідомляти про нього владу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини