Україна наближається до посилення своєї авіації західними винищувачами Перші із шести F-16, переданих Норвегією, вже найближчим часом можуть бути готовими до виконання бойових завдань. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським.

Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел

За його словами, всі шість літаків вже офіційно передано у власність України, проте поки що знаходяться за кордоном, де проходять складний процес технічного обслуговування та підготовки. Роботи ведуться у Бельгії в рамках міжнародної угоди за участю США та України.

Стере уточнив, що йдеться про норвезьких F-16, які були в експлуатації, які були виведені з ладу після переходу країни на більш сучасні F-35. Перед передачею Києву винищувачі вимагали серйозного ремонту та модернізації, щоб відповідати умовам бойового застосування.

Незважаючи на відсутність конкретних термінів, норвезький прем'єр наголосив: перші літаки будуть готові "невдовзі". Це може стати важливим етапом у посиленні можливостей українських Повітряних сил на тлі війни, що триває.

Експерти зазначають, що навіть обмежена кількість F-16 здатна суттєво вплинути на ситуацію в повітрі, особливо за умови інтеграції із західними системами озброєння та розвідки.

Передача та підготовка цих літаків є частиною ширшої міжнародної коаліції, спрямованої на модернізацію української авіації та підвищення її ефективності на полі бою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у країнах Заходу приватні особи та компанії фактично позбавлені права самостійно протидіяти безпілотникам – навіть якщо вони становлять потенційну загрозу. Як повідомляє Business Insider, у більшості випадків максимум, що залишається власникам об'єктів, — спостерігати за дроном та повідомляти про нього владу.



