Запад готовится к атакам дронов, но сбивать их могут не все: в чем причина

В странах Запада частные лица и компании фактически лишены права самостоятельно противодействовать беспилотникам – даже, если те представляют потенциальную угрозу. Как сообщает Business Insider, в большинстве случаев максимум, что остается владельцам объектов, — наблюдать за дроном и сообщать о нем властям.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

На этом фоне стремительно растет спрос на системы обнаружения беспилотников. По словам производителей и экспертов, интерес к таким технологиям увеличивался последние годы, но резко ускорился после обострения конфликтов с участием США, Израиля и Ирана.

Эксперт по безопасности Сет Крамрих подчеркивает: сегодня он рекомендует всем клиентам оценивать риски атак с воздуха. Однако ключевая проблема в том, что большинство доступных решений способны лишь фиксировать угрозу, но не нейтрализовать ее. Тем не менее даже несколько секунд предупреждения могут сыграть критическую роль.

Современные детекторы варьируются от компактных устройств до сложных систем, работающих по принципу радара. Они анализируют радиочастоты и оптические сигналы, а некоторые способны определить не только сам дрон, но и местоположение оператора. Украинская компания Blue Bird Tech зафиксировала почти десятикратный рост запросов на свой портативный детектор Chuika 3.0, который способен обнаруживать цели на расстоянии до 4 км.

Основными заказчиками остаются крупные корпорации, операторы критической инфраструктуры и организаторы массовых мероприятий. Однако все чаще к таким технологиям обращаются и частные клиенты – от владельцев яхт до представителей королевских семей. По словам соучредителя компании Kara Dag Иван Франков, значительная часть заказов поступает от служб личной охраны.

Неожиданный интерес проявляют и тюрьмы, фермеры и природоохранные организации. Дроны используются для доставки контрабанды, разведки перед кражами техники и даже браконьерства. При этом в зонах конфликтов, включая Украину и Мьянму, такие системы уже стали элементом выживания.

Эксперты предупреждают: развитие беспилотников значительно опережает законодательство. Даже там, где разрешены средства радиоэлектронной борьбы, они не всегда эффективны против заранее запрограммированных аппаратов. В результате бизнес и граждане остаются в ситуации, когда могут лишь обнаружить угрозу, но не остановить ее.

На фоне удешевления технологий и роста их доступности специалисты прогнозируют новую волну преступлений с использованием дронов. И, как отмечают аналитики, вопрос уже стоит не в том, произойдет ли это, а когда именно.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина меняет правила войны: кто теперь стоит в очереди за киевскими технологиями ПВО.



