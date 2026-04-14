Украина меняет правила войны: кто теперь стоит в очереди за киевскими технологиями ПВО
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина меняет правила войны: кто теперь стоит в очереди за киевскими технологиями ПВО

Пока Запад сомневается, страны региона уже сбивают иранские дроны украинскими решениями и учатся у фронта

14 апреля 2026, 11:27
Кравцев Сергей

Страны Персидского залива усиливают сотрудничество с Украиной в сфере противовоздушной обороны на фоне растущих угроз со стороны Ирана. Как отмечает The Economist, Киев уже закрепил долгосрочные договоренности о безопасности с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ, предлагая партнерам уникальный боевой опыт противодействия беспилотникам.

Дроны. Фото: из открытых источников

За годы полномасштабной войны Украина выстроила многоуровневую систему борьбы с дронами, включая аппараты типа "Шахед". Одним из ключевых достижений стало использование дешевых дронов-перехватчиков, которые позволяют уничтожать до 90% воздушных целей, не расходуя дорогостоящие ракеты.

Эксперт Том Уолдвин подчеркивает, что украинские военные научились эффективно комбинировать средства ПВО, подбирая оптимальный инструмент под каждую угрозу. Такой подход решает проблему, с которой сталкиваются страны Залива: нерациональное применение дорогих систем вроде Patriot против дешевых беспилотников.

Украина выступает не только как поставщик технологий, но и как центр обучения. По словам Нико Ланге, украинские решения показали мгновенную эффективность в регионе. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что отечественные системы уже используются для перехвата иранских дронов в ряде стран Персидского залива.

Аналитик Игорь Семиволос считает, что такие соглашения трансформируют роль Украины – от получателя помощи к полноценному поставщику безопасности. Эту позицию поддерживает и Андрей Загороднюк, отмечая важность восприятия страны как равноправного партнера.

Несмотря на скепсис со стороны отдельных представителей западного ВПК, включая главу Rheinmetall Армин Паппергер, государства региона делают выбор в пользу практики. Даже заявления Дональд Трамп о ненужности украинского опыта не изменили тренд: реальная война оказалась убедительнее политических оценок.

Читайте также на портале "Комментарии" — ставка на дроны и ПВО: Украина и Норвегия готовят новый удар по РФ.




Источник: https://www.economist.com/europe/2026/04/13/in-the-gulf-ukraine-flaunts-its-skill-at-intercepting-drones
