Україна змінює правила війни: хто тепер стоїть у черзі за київськими технологіями ППО

Країни Перської затоки посилюють співпрацю з Україною у сфері протиповітряної оборони на тлі зростаючих загроз з боку Ірану. Як зазначає The Economist, Київ уже закріпив довгострокові домовленості щодо безпеки з Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ, пропонуючи партнерам унікальний бойовий досвід протидії безпілотникам.

Дрони.

За роки повномасштабної війни Україна побудувала багаторівневу систему боротьби з дронами, включно з апаратами типу "Шахед". Одним із ключових досягнень стало використання дешевих дронів-перехоплювачів, які дозволяють знищувати до 90% повітряних цілей, не витрачаючи дорогих ракет.

Експерт Том Уолдвін наголошує, що українські військові навчилися ефективно комбінувати кошти ППО, підбираючи оптимальний інструмент під кожну загрозу. Такий підхід вирішує проблему, з якою стикаються країни Затоки: нераціональне застосування дорогих систем на кшталт Patriot проти дешевих безпілотників.

Україна виступає не лише як постачальник технологій, а й як центр навчання. За словами Ніко Ланґе, українські рішення показали миттєву ефективність у регіоні. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вітчизняні системи вже використовуються для перехоплення іранських дронів у низці країн Перської затоки.

Аналітик Ігор Семиволос вважає, що такі угоди трансформують роль України – від отримувача допомоги до повноцінного постачальника безпеки. Цю позицію підтримує і Андрій Загороднюк, наголошуючи на важливості сприйняття країни як рівноправного партнера.

Незважаючи на скепсис з боку окремих представників західного ВПК, включаючи главу Rheinmetall Армін Паппергер, держави регіону роблять вибір на користь практики. Навіть заяви Дональд Трамп про непотрібність українського досвіду не змінили тренд: реальна війна виявилася переконливішою за політичні оцінки.

