Главная Новости Общество Война с Россией Ставка на дроны и ПВО: Украина и Норвегия готовят новый удар по РФ
Ставка на дроны и ПВО: Украина и Норвегия готовят новый удар по РФ

Осло профинансирует массовое обеспечение фронта беспилотниками, Киев наращивает «малую ПВО» для перехвата атак

11 апреля 2026, 18:40
Кравцев Сергей

Украина и Норвегия согласовали ключевые направления оборонного сотрудничества, сделав ставку на усиление противовоздушной обороны и системное обеспечение фронта беспилотниками. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров после переговоров с норвежским коллегой Торе Сандвиком.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

По его словам, стороны определили приоритеты: развитие систем ПВО, масштабирование оборонных инноваций и поддержку так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов. Отдельный акцент сделан на создании "малой ПВО" – сети дронов-перехватчиков, которые должны более эффективно противодействовать атакам противника.

Федоров отметил, что март стал рекордным по результатам программы "Армия дронов. Бонус". Это позволило существенно повысить эффективность поражения целей и усилить давление на военно-экономический потенциал России.

Ключевым решением стало финансирование Норвегией проекта базового обеспечения украинских бригад беспилотными системами. Речь идет о создании стабильного механизма поставки дронов, который будет гарантировать военным минимально необходимое количество техники ежемесячно.

В Минобороны подчеркивают: это не разовая помощь, а системный подход, который будет напрямую влиять на эффективность действий на фронте.

Также украинская сторона пригласила норвежского министра посетить Украину, чтобы продемонстрировать работу технологических решений в боевых условиях. В Киеве рассчитывают, что это будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества и увеличению поддержки.

Читайте на портале "Комментарии" — скандал с военным учетом женщин начался с технической ошибки Харьковского ТЦК. Сейчас делают все необходимое, чтобы подобных историй больше не было. Как передает портал "Комментарии", об этом во время выступления на вопросах к правительству заявил министр обороны Украины Михаил Федоров .




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zedigital/6720
