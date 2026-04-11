Ставка на дрони і ППО: Україна та Норвегія готують новий удар по РФ

Україна та Норвегія узгодили ключові напрями оборонного співробітництва, зробивши ставку на посилення протиповітряної оборони та системне забезпечення фронту безпілотниками. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров після переговорів із норвезьким колегою Торе Сандвіком.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

За його словами, сторони визначили пріоритети: розвиток систем ППО, масштабування оборонних інновацій та підтримку так званої "чеської ініціативи" із закупівлі боєприпасів. Окремий акцент зроблено на створенні "малої ППО" — мережі дронів-перехоплювачів, які мають ефективніше протидіяти атакам противника.

Федоров зазначив, що березень став рекордним за результатами програми "Армія дронів.Бонус". Це дозволило суттєво підвищити ефективність ураження цілей і посилити тиск на військово-економічний потенціал Росія.

Ключовим рішенням стало фінансування Норвегією проєкту базового забезпечення українських бригад безпілотними системами. Йдеться про створення стабільного механізму постачання дронів, який гарантуватиме військовим мінімально необхідну кількість техніки щомісяця.

У Міноборони підкреслюють: це не разова допомога, а системний підхід, який безпосередньо впливатиме на ефективність дій на фронті.

Також українська сторона запросила норвезького міністра відвідати Україну, щоб на місці продемонструвати роботу технологічних рішень у бойових умовах. У Києві розраховують, що це сприятиме подальшому поглибленню співпраці та збільшенню підтримки.

