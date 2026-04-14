Захід готується до атак дронів, але збивати їх можуть не всі: у чому причина

У країнах Заходу приватні особи та компанії фактично позбавлені права самостійно протидіяти безпілотникам – навіть якщо вони становлять потенційну загрозу. Як повідомляє Business Insider, у більшості випадків максимум, що залишається власникам об'єктів, — спостерігати за дроном та повідомляти про нього владу.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

На цьому тлі стрімко зростає попит на системи виявлення безпілотників. За словами виробників та експертів, інтерес до таких технологій збільшувався останні роки, але різко прискорився після загострення конфліктів за участю США, Ізраїлю та Ірану.

Експерт з безпеки Сет Крамріх наголошує: сьогодні він рекомендує всім клієнтам оцінювати ризики атак із повітря. Проте ключова проблема полягає в тому, що більшість доступних рішень здатні лише фіксувати загрозу, але не нейтралізувати її. Проте, навіть кілька секунд попередження можуть зіграти критичну роль.

Сучасні детектори варіюються від компактних пристроїв до складних систем, що працюють за принципом радара. Вони аналізують радіочастоти та оптичні сигнали, а деякі здатні визначити не тільки сам дрон, а й місцезнаходження оператора. Українська компанія Blue Bird Tech зафіксувала майже десятикратне зростання запитів на свій портативний детектор Chuika 3.0, здатний виявляти цілі на відстані до 4 км.

Основними замовниками залишаються великі корпорації, оператори критичної інфраструктури та організатори масових заходів. Проте все частіше до таких технологій звертаються і приватні клієнти – від власників яхт до представників королівських сімей. За словами співзасновника компанії Kara Dag Івана Франкова, значна частина замовлень надходить від служб особистої охорони.

Несподіваний інтерес виявляють і в'язниці, фермери та природоохоронні організації. Дрони використовуються для доставки контрабанди, розвідки перед крадіжками техніки та навіть браконьєрства. При цьому у зонах конфліктів, включаючи Україну та М'янму, такі системи вже стали елементом виживання.

Експерти попереджають: розвиток безпілотників значно випереджає законодавство. Навіть там, де дозволено засоби радіоелектронної боротьби, вони не завжди ефективні проти заздалегідь запрограмованих апаратів. В результаті бізнес та громадяни залишаються в ситуації, коли можуть лише виявити загрозу, але не зупинити її.

На тлі здешевлення технологій та зростання їх доступності фахівці прогнозують нову хвилю злочинів із використанням дронів. І, як зазначають аналітики, питання вже не в тому, чи станеться це, а коли саме.

