Перша партія шведських винищувачів JAS 39 Gripen разом із підготовленими екіпажами може з'явитися в українському небі наприкінці цього або на початку наступного року. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, підкресливши, що країна активно готується до прийняття нової авіаційної платформи.

"У грудні-січні перші Gripen можуть прибути до України разом із пілотами, — повідомив глава держави, окреслюючи найближчі перспективи підсилення Повітряних сил, — а українські пілоти вже розпочинають тренувальні місії".

За словами Президента, паралельно Київ працює над розширенням навчальної інфраструктури. Головною проблемою залишається баланс між навчанням і фронтом, адже залучення великої кількості льотчиків до закордонних тренувань є серйозним викликом у часи, коли вони щодня стримують ворога в небі.

"Основним завданням є збільшення кількості пілотів, яких можна направити на навчання, — зауважив Зеленський, пояснюючи складність процесу в умовах інтенсивних бойових дій, — проте наші захисники мають одночасно виконувати поточні бойові завдання".

Ці новини вже викликали хвилю тривоги у російському таборі військових блогерів. Зокрема, популярний авіаційний Z-паблік Fighterbomber підтвердив високу небезпеку від майбутньої передачі 16 шведських бортів модифікації C/D та спробував заспокоїти свою аудиторію традиційними погрозами.

"Бадьорий винищувач. Крутилися з такими у Балтиці, — написав російський пропагандист, намагаючись спрогнозувати перебіг майбутніх повітряних операцій, — але в світлі сьогоднішніх реалій більша частина їх буде знищена на землі".

Попри залякування з боку окупантів, інтеграція Gripen до системи протиповітряної оборони України має стати важливим кроком для завоювання переваги у повітрі та захисту цивільної інфраструктури від ракетних нападів.

