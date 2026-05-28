«Бадьорий винищувач»: Володимир Зеленський назвав терміни отримання Gripen, викликавши паніку в Z-пабліках

Недилько Ксения
Перша партія шведських винищувачів JAS 39 Gripen разом із підготовленими екіпажами може з'явитися в українському небі наприкінці цього або на початку наступного року. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, підкресливши, що країна активно готується до прийняття нової авіаційної платформи.
За словами Президента, паралельно Київ працює над розширенням навчальної інфраструктури. Головною проблемою залишається баланс між навчанням і фронтом, адже залучення великої кількості льотчиків до закордонних тренувань є серйозним викликом у часи, коли вони щодня стримують ворога в небі.
Ці новини вже викликали хвилю тривоги у російському таборі військових блогерів. Зокрема, популярний авіаційний Z-паблік Fighterbomber підтвердив високу небезпеку від майбутньої передачі 16 шведських бортів модифікації C/D та спробував заспокоїти свою аудиторію традиційними погрозами.
Попри залякування з боку окупантів, інтеграція Gripen до системи протиповітряної оборони України має стати важливим кроком для завоювання переваги у повітрі та захисту цивільної інфраструктури від ракетних нападів.
