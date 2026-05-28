«Бодрый истребитель»: Владимир Зеленский назвал сроки получения Gripen, вызвав панику в Z-пабликах

Недилько Ксения
Первая партия шведских истребителей JAS 39 Gripen вместе с подготовленными экипажами может появиться в украинском небе в конце этого или начале следующего года. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что страна активно готовится к принятию новой авиационной платформы.
По словам Президента, параллельно Киев работает над расширением обучающей инфраструктуры. Главной проблемой остается баланс между обучением и фронтом, ведь привлечение большого количества летчиков к зарубежным тренировкам является серьезным вызовом в те времена, когда они ежедневно сдерживают врага в небе.
Эти новости уже вызвали волну тревоги в русском лагере военных блогеров. В частности, популярный авиационный Z-паблик Fighterbomber подтвердил высокую опасность предстоящей передачи 16 шведских бортов модификации C/D и попытался успокоить свою аудиторию традиционными угрозами.
Несмотря на запугивание со стороны оккупантов, интеграция Gripen в систему противовоздушной обороны Украины должна стать важным шагом для завоевания преимущества в воздухе и защиты гражданской инфраструктуры от ракетных нападений .
