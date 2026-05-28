Первая партия шведских истребителей JAS 39 Gripen вместе с подготовленными экипажами может появиться в украинском небе в конце этого или начале следующего года. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что страна активно готовится к принятию новой авиационной платформы.

"В декабре-январе первые Gripen могут прибыть в Украину вместе с пилотами, — сообщил глава государства, очерчивая ближайшие перспективы усиления Воздушных сил, — а украинские пилоты уже начинают тренировочные миссии".

По словам Президента, параллельно Киев работает над расширением обучающей инфраструктуры. Главной проблемой остается баланс между обучением и фронтом, ведь привлечение большого количества летчиков к зарубежным тренировкам является серьезным вызовом в те времена, когда они ежедневно сдерживают врага в небе.

"Основной задачей является увеличение количества пилотов, которых можно направить на обучение, — отметил Зеленский, объясняя сложность процесса в условиях интенсивных боевых действий, — однако наши защитники должны одновременно выполнять текущие боевые задачи".

Эти новости уже вызвали волну тревоги в русском лагере военных блогеров. В частности, популярный авиационный Z-паблик Fighterbomber подтвердил высокую опасность предстоящей передачи 16 шведских бортов модификации C/D и попытался успокоить свою аудиторию традиционными угрозами.

"Бодрый истребок. Крутились с такими в Балтике, — написал российский пропагандист, пытаясь спрогнозировать ход будущих воздушных операций, — но в свете сегодняшних реалий большая их часть будет уничтожена на земле".

Несмотря на запугивание со стороны оккупантов, интеграция Gripen в систему противовоздушной обороны Украины должна стать важным шагом для завоевания преимущества в воздухе и защиты гражданской инфраструктуры от ракетных нападений .

