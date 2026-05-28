Премьер Швеции ответил, боится ли угроз РФ из-за передачи Украины истребителей Gripen
Премьер Швеции ответил, боится ли угроз РФ из-за передачи Украины истребителей Gripen

Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм не опасается реакции России.

28 мая 2026, 15:35
Slava Kot

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна не опасается возможной реакции Россия на передачу Украине истребителей Gripen. По его словам, государства Северной Европы хорошо подготовлены к российским гибридным угрозам и давлению.

Истребитель Gripen. Фото из открытых источников

Ульф Кристерссон во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Уппсале получил вопрос, волнует ли Стокгольм потенциальный ответ Кремля после решения о поставках боевых самолетов Украине.

"Мы знаем очень хорошо, что Россия думает о странах, которые оказывают помощь Украине и это не удивит нас. И так же, что они думают о странах, действующих против российского "теневого флота", например, в Балтийском море или других водах. Мы об этом достаточно хорошо информированы", — сказал Кристерссон.

По словам премьера, возможные угрозы или гибридные атаки РФ не повлияют на политику поддержки Украины.

"Все страны в нашем регионе хорошо подготовлены к разнообразным российским реакциям, гибридным угрозам и продолжению любых других этих вещей. Поэтому это собственно ничего не меняет особо", – пояснил премьер Швеции.

Во время встречи Кристерссон подтвердил, что Швеция планирует передать Украине 16 истребителей Gripen, которые уже были в употреблении. Кроме того, Стокгольм намерен продать Украине еще 20 новых самолетов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал сроки получения истребителей Gripen.

Также "Комментарии" писали, сколько истребителей Gripen готовят для Украины. Глава Saab Микаэль Йоханссон заявил, что соглашение по самолетам Saab JAS 39 Gripen может быть заключено уже в ближайшие месяцы.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/05/28/7238508/
