Премьер Швеции ответил, боится ли угроз РФ из-за передачи Украины истребителей Gripen

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна не опасается возможной реакции Россия на передачу Украине истребителей Gripen. По его словам, государства Северной Европы хорошо подготовлены к российским гибридным угрозам и давлению.

Истребитель Gripen. Фото из открытых источников

Ульф Кристерссон во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Уппсале получил вопрос, волнует ли Стокгольм потенциальный ответ Кремля после решения о поставках боевых самолетов Украине.

"Мы знаем очень хорошо, что Россия думает о странах, которые оказывают помощь Украине и это не удивит нас. И так же, что они думают о странах, действующих против российского "теневого флота", например, в Балтийском море или других водах. Мы об этом достаточно хорошо информированы", — сказал Кристерссон.

По словам премьера, возможные угрозы или гибридные атаки РФ не повлияют на политику поддержки Украины.

"Все страны в нашем регионе хорошо подготовлены к разнообразным российским реакциям, гибридным угрозам и продолжению любых других этих вещей. Поэтому это собственно ничего не меняет особо", – пояснил премьер Швеции.

Во время встречи Кристерссон подтвердил, что Швеция планирует передать Украине 16 истребителей Gripen, которые уже были в употреблении. Кроме того, Стокгольм намерен продать Украине еще 20 новых самолетов.

