Цілі так званої “СВО” різко змінилися — у Держдумі заявили, що Росії зараз не можна погоджуватися на перемир’я.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Член комітету Держдуми з оборони генерал-лейтенант запасу Віктор Соболєв переконаний, що передумов до завершення спеціальної військової операції у 2026 році немає. За його словами, спочатку потрібно досягти поставленої мети, пише російське видання News.ру.

“Жодних передумов до завершення “СВО” [2026 року] поки що немає. Потрібно досягти цілей “спеціальної військової операції”. На мою думку, це вихід на західні кордони України. Дальність дронів стає дедалі більше, і тієї зони безпеки, заради якої зараз наші війська відсувають кордон, буде недостатньо. Європа не залишить можливості спокійно жити. Якщо ми погодимося на якесь перемир'я зараз, то через рік приречені на страшнішу і кривавішу війну”, — заявив Соболєв.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що так звану “спеціальну воєнну операцію” Росії проти України можливо планують “згортати”. Один з топпосадовців РФ заговорив про завершення “СВО”.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, виступаючи на молодіжному форумі “Гвардійськ” у зверненні до “молодогвардійців-добровольців СВО”, яких відправляють на війну в Україну зробив приголомшливу заяву, пише російське видання “Новые известия”. За його словами, Росія знаходиться в дуже важливій точці завершення “спеціальної військової операції”.

Також раніше Медведєв заявляв, що в Росії не планують оголошувати мобілізацію — охочих підписати контракт достатньо і високі темпи зберігаються.



