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Кречмаровская Наталия
Цілі так званої “СВО” різко змінилися — у Держдумі заявили, що Росії зараз не можна погоджуватися на перемир’я.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Член комітету Держдуми з оборони генерал-лейтенант запасу Віктор Соболєв переконаний, що передумов до завершення спеціальної військової операції у 2026 році немає. За його словами, спочатку потрібно досягти поставленої мети, пише російське видання News.ру.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що так звану “спеціальну воєнну операцію” Росії проти України можливо планують “згортати”. Один з топпосадовців РФ заговорив про завершення “СВО”.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, виступаючи на молодіжному форумі “Гвардійськ” у зверненні до “молодогвардійців-добровольців СВО”, яких відправляють на війну в Україну зробив приголомшливу заяву, пише російське видання “Новые известия”. За його словами, Росія знаходиться в дуже важливій точці завершення “спеціальної військової операції”.
Також раніше Медведєв заявляв, що в Росії не планують оголошувати мобілізацію — охочих підписати контракт достатньо і високі темпи зберігаються.