Медведєв шокував гучною заявою про війну в Україні: “СВО” планують завершити

Так звану “спеціальну воєнну операцію” Росії проти України можливо планують “згортати”. Один з топпосадовців РФ заговорив про завершення “СВО”.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, виступаючи на молодіжному форумі “Гвардійськ” у зверненні до “молодогвардійців-добровольців СВО”, яких відправляють на війну в Україну зробив приголомшливу заяву, пише російське видання “Новые известия”.

За його словами, Росія знаходиться в дуже важливій точці завершення “спеціальної військової операції”.

“Ми справді зараз перебуваємо у дуже важливій точці завершення спеціальної військової операції. І я впевнений, що ви зробите свій внесок у нашу перемогу”, — заявив він “добровольцям.

За словами Медведєва, їхнє рішення пов'язане з ризиком, але водночас говорить про справжню любов до Батьківщини.

Медведєв також закликав добровольців берегти себе.

"Нам потрібна перемога, але не за будь-яку ціну", — підкреслив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Кремль перебуває у слабкій позиції.

За його словами, заява Путіна про історію викликано необхідністю відвернути увагу росіян від проблем майбутнього. Повторювані твердження у тому, що “Росія ні кого не нападала”, потрібні, щоб довести власну правоту.

При цьому Арестович пояснив, що правота — це для слабких, а сильному не потрібна правота, якщо він і без неї досягає своєї мети. Наразі, за його словами, у Росії практично немає інших варіантів, крім оголошення мобілізації, щоб спробувати переломити хід війни.



