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Медведєв шокував гучною заявою про війну в Україні: “СВО” планують завершити

Заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв наголосив на важливій точці завершення “СВО”

30 липня 2026, 18:01
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Кречмаровская Наталия

Так звану “спеціальну воєнну операцію” Росії проти України можливо планують “згортати”. Один з топпосадовців РФ заговорив про завершення “СВО”.

Медведєв шокував гучною заявою про війну в Україні: “СВО” планують завершити

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, виступаючи на молодіжному форумі “Гвардійськ” у зверненні до “молодогвардійців-добровольців СВО”, яких відправляють на війну в Україну зробив приголомшливу заяву, пише російське видання “Новые известия”. 

За його словами, Росія знаходиться в дуже важливій точці завершення “спеціальної військової операції”.

“Ми справді зараз перебуваємо у дуже важливій точці завершення спеціальної військової операції. І я впевнений, що ви зробите свій внесок у нашу перемогу”, — заявив він “добровольцям. 

За словами Медведєва, їхнє рішення пов'язане з ризиком, але водночас говорить про справжню любов до Батьківщини.

Медведєв також закликав добровольців берегти себе. 

"Нам потрібна перемога, але не за будь-яку ціну", — підкреслив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Кремль перебуває у слабкій позиції.

За його словами, заява Путіна про історію викликано необхідністю відвернути увагу росіян від проблем майбутнього. Повторювані твердження у тому, що “Росія ні кого не нападала”, потрібні, щоб довести власну правоту. 

При цьому Арестович пояснив, що правота — це для слабких, а сильному не потрібна правота, якщо він і без неї досягає своєї мети. Наразі, за його словами, у Росії практично немає інших варіантів, крім оголошення мобілізації, щоб спробувати переломити хід війни.




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Джерело: https://news.newizv.ru/2026-07-30/medvedev-zayavil-chto-rossiya-nahoditsya-v-ochen-vazhnoy-tochke-zaversheniya-svo-441893?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
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